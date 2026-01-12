今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、思いがけない出来事や出費でちょっぴり落ち込んでしまうかも。暴飲暴食などに走らず、運動でリフレッシュしましょう。家族や親友など、心が許せる相手に話を聞いてもらうのもアリ。恋愛面は、相手のさり気ない話で不安や焦りが消えていくようです。将来のことなど目標を共有できると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
デスク周りを片付けると運気アップに。特に書類の整理をしてみましょう。もう使わない物は処分をすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
