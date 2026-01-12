°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×ÄË¤¤¡©¸ú²Ì¤Ï¡©¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
¡ÈÄË¤½¤¦¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¡£¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¡©¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÄË¤¤¤Î¤«¡©¼ªÉ¡²Ê¤Î°å»Õ¤Ë¸ú²Ì¤ä¹Ô¤¦»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¾å°öÆ¬¤òÀö¾ô
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤äÉ÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ï¥Þ¥¹¥¯¡¦¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¤¨¤Æ¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¤âÍ¸ú¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ø·ÄÍ§¶äºÂ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡Ë ¤ÎÂç¾ì½ÓÉ§±¡Ä¹¡£
Âç¾ì±¡Ä¹¡§
¡ÖÉ¡¤Î±ü¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾å°öÆ¬¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÉ¡¤¦¤¬¤¤¤Ç¾å°öÆ¬¤òÀö¾ô¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬É÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÔÆâ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡Ø¥È¥â¥ºÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥óÅ¹¡Ù¡Ê¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¤ÏÌó20¼ïÎà¤ÎÉ¡¥±¥¢¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡ÖÇ¯¡¹Çä¾å¤²¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ô¤«·î¤ÏÁ°Ç¯ÈæÌó2ÇÜ¡×¡ÊÂçÌðÍª´õÅ¹Ä¹¡Ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ØÉÙ»Î·ÐºÑ¡Ù¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢É¡Àö¾ôÍÑÉÊ¤ÎÇä¾å¤Ï¢§2018Ç¯¡§Ìó16²¯±ß¢Í¢§2021Ç¯¡§Ìó28²¯±ß¢Í¢§2024Ç¯¡Ê¸«¹þ¡Ë¡§Ìó43²¯±ß¤È±¦¸ª¤¢¤¬¤ê¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄË¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡×Ì¤·Ð¸³¤¬Â¿¿ôÇÉ
¾¦ÉÊ¤âÍÍ¡¹Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¿Í¸þ¤±¤Î¡ÖÉ¡¤«¤é½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡×¤ä¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¸ý¤«¤é½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡×¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡×¤ä¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤Ç¤¤ë¡ÖÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
¤¿¤À¡¢³¹¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÉ¡¤Ë¿å¤òÄÌ¤¹·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¾¯¤·ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡ÖÄË¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
ÈÖÁÈ¤Ç76¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÈÄË¤½¤¦¤ÇÉÔ°Â¡É¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡Ö73.7¡ó¡Ê56¿Í¡Ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Âç¾ì±¡Ä¹¤ËÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É¡¤¦¤¬¤¤¤Î¡ÖÀµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¡×
Âè°ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ú¿åÆ»¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·è¤á¤é¤ì¤¿Àö¾ô±Õ¤ò»È¤¦¡Û¤³¤È¡£
¡Ø·ÄÍ§¶äºÂ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÙÂç¾ì½ÓÉ§±¡Ä¹¡§
¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤ÍÑ¤ÎÀö¾ô±Õ¤Ï¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ¸Íý¿©±ö¿å¡É¡£ÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¶á¤¤À®Ê¬¤Ê¤Î¤ÇÉ¡¤ÎÃæ¤ÎÁÈ¿¥¤òÄË¤á¤Ê¤¤¡×
É¡¹Ð¤ÏÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ç°ÛÊª¤ËÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÂÎ±Õ¤Ë¶á¤¤Ç»ÅÙ¤Î¡ÖÀ¸Íý¿©±ö¿å¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¼«Âð¤Çºî¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤¿¸å¤ËÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¿©±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÀ¸Íý¿©±ö¿å¤Îºî¤êÊý¡ä
¡Ì1¡Í¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë
¡Ì2¡ÍÂÎ²¹ÄøÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤¹
¡Ì3¡Í¿å500m¤ËÂÐ¤·¤Æ±ö4.5g¡Ê¾®¤µ¤¸3/4¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë
¡ãÉ¡¤¦¤¬¤¤¤Î¼ê½ç¡ä
¡Ì1¡Í´é¤ò¾¯¤·²¼¤Ë¸þ¤±¡¢Àö¾ô±Õ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤ÎÀèÃ¼¤òÊÒÊý¤ÎÉ¡¤ËÆþ¤ì¤ë
¡Ì2¡Í¸ý¤ò·Ú¤¯³«¤±¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÆ´ï¤ò²¡¤·¤ÆÀö¾ô±Õ¤òÎ®¤·¹þ¤à
¡Ì3¡ÍÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÉ¡¤«¤éÀö¾ô±Õ¤ò½Ð¤¹
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÚÉ¬¤º²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¡Û¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âç¾ì±¡Ä¹¡§
¡ÖÁ°¶þ¤ß¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÀö¾ô±Õ¤¬¤Î¤É¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÀ¼ÂÓ¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÊÄ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢É¡¤ËÆþ¤ì¤¿Àö¾ô±Õ¤¬¤Î¤É¤ä¼ª¤Î±ü¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤Î¤òËÉ¤°¡×
¤Ç¤Ï¡¢É¡¤¦¤¬¤¤Ì¤·Ð¸³¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤¤¤¶¼ÂÁ©¡£
½é¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àö¾ô±Õ¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÍÆ´ï¤ò²¡¤¹¤Î¤â¶²¤ë¶²¤ë¡£
¡Ø¤¢¡¼¡Ù¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éº¸É¡¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÎ®¤·¹þ¤à¤â¡¢±¦É¡¤«¤é±Õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
Âç¾ì±¡Ä¹¡§
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Âç¾ì±¡Ä¹¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë±Õ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¿ôÉÃ¸å¡ÄÆÍÁ³±¦É¡¤«¤é±Õ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄË¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É¡¤¦¤¬¤¤¤ò½éÂÎ¸³¡¦ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢°ìµ¤¤ËÉ¡¤¬ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÄË¤ß¤â»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢±Õ¤¬É¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡È²¿¤«¤ÎÊÉ¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¹Ô¤¯´¶¤¸¡×
¤½¤Î¡È²¿¤«¤ÎÊÉ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾å°öÆ¬¡£¤½¤³¤Ë±Õ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤êÀö¾ô¤·È¿ÂÐÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
É¡¤¦¤¬¤¤¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®NG¡×
É¡¤Ë¿å¤¬Æþ¤ë´¶³Ð¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÏ²Ã¸º¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥Ê¥ª¡¼¥ÈDX¡×¡£ÅÅÆ°¼°¤Ê¤Î¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¿åÎ®¤ÇÉ¡¤Î±ü¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¨¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¿å¤ÎÀª¤¤¤Ï¼êÆ°¤Î¤â¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¡×¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë
¤¿¤À¡¢É¡¤¦¤¬¤¤¤Ë¤ÏÃí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡Ú¤ä¤ê¤¹¤®NG¡Û
¡Ø·ÄÍ§¶äºÂ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡ÙÂç¾ì½ÓÉ§±¡Ä¹¡§
¡Ö¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÉ¡¤ÎÃæ¤ÎÁÈ¿¥¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£1Æü2¡Á3²ó¤¬¸ÂÅÙ¡×
¡Ú»Ò¤É¤â¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Û¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Âç¾ì±¡Ä¹¡§
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï´é¤¬¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÉ¡±ê¤âµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢Ãæ¼ª±ê¤âµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÊTHE TIME,2026Ç¯1·î9ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë