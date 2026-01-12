山口もえ、夫・田中裕二の誕生日に「パパさんおめでとう」 娘からの幸せいっぱいの“手紙”も公開
タレントの山口もえ（48）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）の誕生日を報告した。
【写真あり】山口もえ、夫・田中裕二の誕生日を祝福 娘からの手紙も
山口は「パパさんお誕生日おめでとう。「何が欲しい？」って聞いたら「靴下」というものだから、24センチの夫の足に似合う靴下を末広がりの8足プレゼントしました。娘からの手紙。可愛すぎて私がずきゅんだった。笑」と、娘からの手紙などの写真を添えて、幸せいっぱいの様子を伝えた。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
