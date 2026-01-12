セリエA 25/26の第20節 インテル・ミラノとナポリの試合が、1月12日04:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、マッテオ・ポリターノ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。インテル・ミラノのマルクス・テュラム（FW）のアシストからフェデリコ・ディマルコ（DF）がゴールを決めてインテル・ミラノが先制。

しかし、26分ナポリが同点に追いつく。エリフ・エルマス（MF）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

62分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ピオトル・ジエリンスキ（MF）からヘンリク・ムヒタリアン（MF）に交代した。

73分インテル・ミラノが逆転。ハカン・チャルハノール（MF）がPKを決めて2-1と逆転する。

78分、ナポリが選手交代を行う。サム・ビュークマ（DF）からノア・ラング（FW）に交代した。

81分ナポリのノア・ラング（FW）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ナポリは90+2分にフアン・ジェズス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

