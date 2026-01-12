¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë4Ëü±ß¤Á¤ç¤Ã¤È Nothing¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖPhone¡Ê3a¡ËLite¡×
¡¡Nothing¤Ï1·î15Æü9»þ¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖPhone¡Ê3a¡ËLite¡×¤òNothing¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕÃæ¤À¡£²Á³Ê¤ÏRAM 8GB¡Ü¥¹¥È¥ì¡¼¥¸128GB¤Ç4Ëü2800±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç·Ú¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Nothing¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£¶¯²½¥¬¥é¥¹¤ä¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥Ñ¡¼¥Ä¤ò»È¤¤¡¢NothingÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IP54¤ÎËÉ¿ÐËÉÅ©ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡CPU¤Ë¤Ï¡¢MediaTek¼ÒÀ½ Dimensity 7300 Pro 5G¤òºÎÍÑ¡£ºÇÂç2.5GHz¤Î8¥³¥¢CPU¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂç16GBÁêÅö¤ÎRAM¤ÇÊ£¿ô¥¢¥×¥ê¤Î¼Â¹Ô¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¡£ÌµÀþµ¬³Ê¤Ç¤Ï¡¢Wi-Fi 6¤ÈBluetooth 5.3¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¡¢Ìó6.77¥¤¥ó¥Á¤Î Flexible AMOLED¤Ç²òÁüÅÙ¤ÏFHD¡Ü¡Ê2392¡ß1080¡Ë¡£
¡¡¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢1¡¿1.57¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿50MP¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢»ëÌî³Ñ119.5ÅÙ¤Î8MP¥¦¥ë¥È¥é¥ï¥¤¥É¥«¥á¥é¡¢ºÇÃ»»£±Æµ÷Î¥4¥»¥ó¥Á¤Î¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¡¢16MP¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤Î»Í¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ÎPhone¡Ê3¡Ë¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿TrueLens Engine 4.0¤âÅëºÜ¤·¡¢±é»»¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÈAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤²èÁü½èÍýÇ½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¡£ÄÌ¾ï»ÈÍÑ¤ÇÌó2Æü´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³¤ò¼Â¸½¤·¡¢5W¤ÎÍÀþ¥ê¥Ð¡¼¥¹µëÅÅ¡¢33W¤Î¹âÂ®½¼ÅÅ¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó20Ê¬¤Ç50¡ó¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê·×»»¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÄÌÃÎ¤òÃÎ¤é¤»¤ëGlyph¥é¥¤¥È¡¢OS¤Ë¤ÏNothing OS 3.5¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¸ÂÄê¤Ç¥ì¥Ã¥É¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
