¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¶ðß·Âç³Ø¤Î¿·¥¥ã¥×¥Æ¥óÂ¼¾å¶Á¡¡È¢º¬±ØÅÁ4¶è¤ÇÎÞ¤Î19°Ì¤âÆ£ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢Áí¹ç6°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¶ðß·Âç³Ø¡£1·î3Æü¤ËÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢Íâ4ÆüÄ«¤Ë¤Ï¿·ÂÎÀ©¤ò»ÏÆ°¡£Áá¤¯¤âÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Êâ¤ß¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬±ØÅÁ¤ò4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁö¤Ã¤¿»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¤äº£Âç²ñ10¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò½Ð¤·¤¿º´Æ£·½ÂÁÁª¼ê¡¢Á°²ó1¶è¤Ç¶è´Ö2°Ì¤Îµ¢»³ÐÒÂçÁª¼ê¡¢6¶è¤Î»³²¼¤ê¤ò3ÅÙÇ¤¤µ¤ì¤¿°ËÆ£ÁóÍ£Áª¼ê¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â¿¤¯¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿4Ç¯À¸¤¬Â´¶È¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¿·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï3Ç¯À¸¤ÎÂ¼¾å¶ÁÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
Â¼¾åÁª¼ê¤Ï2Ç¯¼¡¤Î2024Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤ò´Þ¤á2ÅÙ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÏÆ°Æü¤ÎÄ«¡£Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¿·ÂÎÀ©¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö4Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¥¨¡¼¥¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬È´¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£Æü¤«¤éÁ´°÷¤¬¤Þ¤¿°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÍèÇ¯¤Î±ØÅÁ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¿·4Ç¯À¸¤âÁ´°÷¤ÇÁö¤ê¤¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï¡Ö»³Àî¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÎòÂå¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡È½à¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë4¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤â¡¢±¦Â¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤ÇÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢¶è´Ö19°Ì¡£3°Ì¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¤ò7°Ì¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¾®ÅÄ¸¶¤ÎÃÏ¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±´ü¡¢¤½¤·¤Æ¸åÇÚ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¡¢1¿Í1¿Í¤È°ì½ï¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Â¼¾åÁª¼ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¶ðß·¤Î»Ñ¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤Þ¤ï¤ê¤ÎÊý¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿Ê¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤¤È¤¤ËËÍ¤¬½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ£ÅÄÆØ»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î4Ç¯À¸¤¬È´¤±¤¿¤é¡ÈÂ¨Í¥¾¡¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¨¤Ê¤¤¡£(Â¼¾åÁª¼ê¤Ï)È¢º¬¤Ç¼«Ê¬¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¤¤Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ï¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò»×¤¤¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È°ì¸À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¼¾å¤À¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤ò1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Àï¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ï´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç»ä¤â¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£