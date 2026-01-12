¡Ö¹¬¤»¤Ç¤¹¡×º£µ¨¤Ç°úÂà¤ÎµÜºêÁá¿¥¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ë¡¡Ãç´Ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¡¡ENEOS¤¬3Ç¯¤Ö¤ê¹Ä¹¡ÇÕV
¡þÂè91²ó¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡(11Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û)
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹Ä¹¡ÇÕ·è¾¡¤¬11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ï¡¼¥º¤¬¥Ç¥ó¥½¡¼ ¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ë¾¡Íø¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºêÁá¿¥Áª¼ê¤¬ºÇ½ªQ¤Ë11ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»òÇÕ¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2Q¤ò40-28¤Î12ÅÀº¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤â¡¢Âè3Q¤Ç¶ìÀï¤·¤¿ENEOS¡£°ì»þ14ÅÀº¹¤¢¤Ã¤¿¥ê¡¼¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢46-46¤ÎÆ±ÅÀ¤ÇÂè3Q¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂè4Q¤Ë¤Ï½øÈ×¤Ë°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â¡¢µÜºêÁª¼ê¤ÎÆÀÅÀ¤Ç¤¹¤°¤µ¤ÞºÆµÕÅ¾¡£µÜºêÁª¼ê¤Ï»Ä¤ê2Ê¬27ÉÃ¤Ë¤â3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ½ªQ¤À¤±¤Ç11ÆÀÅÀ¡£»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢16ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³Æ®¤ß¤»¡¢76-62¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤Ï3Âç²ñ¤Ö¤ê28²óÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¡£º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºêÁª¼ê¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤â¤É¤«¤·¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿²ó¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Í¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢º£¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÓÃæ¤Ë¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¥Ø¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦µÜºêÁª¼ê¡£¡Ö¾ï¤Ë¥¨¥Ö¥ê¥ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡ËÈà½÷¤ÎÀ¼¤«¤±¤¬»ä¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÇÏ±»¥¨¥Ö¥ê¥óÁª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£