女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月9日、第70回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。SNS上で「神回」の声が続出した年始最初のヤマ場。朝ドラ初出演を果たし、雨清水タエ役を好演している女優の北川景子（39）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

――松野トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の結婚披露パーティー。ヘブンと初対面したタエの気持ちは？

「トキがウソをついているとヘブンさんがわめき散らした時は、なぜ突然やってきた外国の人にそんなことを言われなくてはならないのか、少し釈然としない気持ちに。みんなが揃っている場でトキを激高させなくてもいいのではないかと少し可哀想に思いましたし、こんなふうに泣かせる男性が本当にトキを幸せにできるのか半信半疑でした」

「けれども、松野のご両親は結婚を認めていて、トキ自身も彼と幸せになりたがっているわけですから、祝福するのが筋。兎にも角にも応援するしかないと思っていたんです。そして最終的には、バンッと不満を爆発させて、みんなが一つになるきっかけを作ったヘブンという得体の知れない異人のことを、面白い男だと思えたのではないでしょうか。色んなことが一度に起きた目まぐるしいシーンでした」

――雨清水三之丞（板垣李光人）への思いは？

「“人に使われるのではなく、人を使う人間になりなさい”とは以前に三之丞に掛けた言葉だと思いますが、タエ自身はそういう古い凝り固まった考え方をとっくに捨てています。“雨清水タエ”は一度死んだつもりで物乞いまでして息子を生かしてきたのに、自分の一言がここまで彼の中に残り続け、追い詰めていたのかと責任を感じました。タエとしては、今も昔も一貫して息子を大事にしているつもりなんです。没落前は三男だから家を継ぐプレッャーを背負わずに自由に生きてくれればいいと思っていましたし、没落後は自分が父親代わりも務めて大事な息子を何とか生かしてきました」

「三之丞のウソを承知の上で指摘しなかったのも、彼のプライドを傷つけたら立ち上がることができない人間になってしまうと思っていたから。今はまだウソを暴かず、息子に成長する時間と猶予を与えたいと考えていたと思います。それなのにパーティーで三之丞から恥さらしのひどい息子だと聞いた時は、こんな言葉を言わせてしまったと非常に胸が締め付けられる思いでした。みんなの前で言わせてしまいましたが、それまでタエと三之丞の間にあった大きな溝が埋められて本当に良かったです」