『ヤンドク！』痛快医療エンターテインメントが開幕【第1話あらすじ】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）が12日、初回を迎える。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
■第1話あらすじ
都立お台場湾岸医療センターに、新米ドクター・田上湖音波（橋本環奈）がやってきた。清楚（せいそ）なかわいらしい服装で、すれ違う人々も思わず振り返るほど容姿端麗。病院内をザワつかせながらさっそうと歩き、脳神経外科のスタッフルームにたどり着く。
ルーム内では脳神経外科医・大友（音尾琢真）と循環器内科医・村井が、緊急搬送されてきた救急患者をどちらの科で対応するかもめていた。緊急にも関わらず押しつけ合う２人に「ええ加減にしやあ！たぁけかっ！」と、ドスのきいた岐阜弁でタンカを切る湖音波。大友と村井から不審者扱いされる中、かつて湖音波の命を救った医師・中田（向井理）がやってくる。命の恩人との再会に「…うす」と照れる湖音波。そして、中田指示のもと救急患者の手術を湖音波が執刀することになるも、的確な手さばきでカテーテル手術を成功させる。手術後「自分、変わったっしょ？」と再会を喜ぶ湖音波に対し、中田は「何も変わってなく見えるが？」と素っ気ない。
さらには、院長･大河原（大塚寧々）や事務局長･鷹山（大谷亮平）にこびへつらい、合理的な組織のいいなりになっていた中田の姿に「なんか先生、ダサいすわ」と湖音波はうんざり。そんな彼女に「13年もたてば、人は変わる」と返す中田。その後もガチガチなルールだらけの勤務環境や事なかれ主義のヌルい同僚たちにあきれる湖音波だが、ヤンキー上がりのポジティブマインドで突っ走っていく。
