MLB・ブルージェイズに入団が決まった岡本和真選手が11日、日本記者クラブで会見を実施。巨人で11年にわたって過ごしてきた日々についても振り返りました。

2014年ドラフト1位で智弁学園高から巨人に入団し、11年を過ごしてきた岡本選手。これまでを振り返り「まず1つ思うのは、ジャイアンツに入団できてよかった。ジャイアンツというチームでプレーしてきたことはすごく特別なものでした」と語ります。さらに「入団して、すごく難しいというか、なかなか結果が出ずに毎日やっていたが、徐々に一軍で出られるようになって。何年も続けて成績が少しずつ出るようになった。後悔したくなかったので球団の方に相談して、その中で今回許可いただいたのはうれしかったし感謝でいっぱいです」とメジャー挑戦についても語りました。

昨年亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督との交流については「入団した頃から4番サードというポジションのことについてたくさん教えていただきながら、自分なりにそこは全うしようと思いましたし、長嶋さんが球場に来た時はいつも声をかけてくださいました」とコメント。続けて「直接素振りを見てもらった時は、時間にしては30〜40分だったと思うんですけど、今までで一番張り詰めた空気の中で、すごく集中した30〜40分だったなと。今でも忘れないですし、いい経験だった」と振り返りました。

ブルージェイズに入団が決まり、坂本勇人選手も自身のインスタグラムで岡本選手へエール。これについては「1年目からお世話になった先輩でしたし、勇人さんらしくない文章だったのでどうしたんだろうとは思った」と率直な思いを語りつつ「ああいうことを言っていただいてうれしかった」と笑顔を見せました。