Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë»Å³Ý¤±¤ë·ÐºÑÀ©ºÛ¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¡£À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿ÆüËÜ¤¬¿Ê¤á¤ë¤Ù¤»º¶ÈÀïÎ¬¤È¤Ï¡©
¥²¡¼¥à¤ä²»³Ú¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥á»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë¸Â´ÚÎá¤Ïº£¤Ê¤ªÂ³¤¯¡£25Ç¯11·î¤ÎÃæ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÀã²ò¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬Á´ÌÌ²ò½ü¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÉÔ²Ä»ë¤ÎÀ©ºÛ¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤¬²ç¤ò¤à¤»Ï¤á¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñ¤Ë»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤òÇ÷¤Ã¤¿¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤Î°Ì´¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢¤³¤Î°µÎÏ¤òÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£Ç÷¤ê¤¯¤ë¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¡½¡½À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤ÆÆüËÜ¤¬Áª¤Ö¤Ù¤Æ»¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯1·î¤Ç¹ñÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡Ú¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤Î°Ì´¡Û
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤äÎ±³Ø¤Î¼«½ÍÍ×ÀÁ¡¢Ë¬Ãæ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±éÃæ»ß¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Äµ¬À©......¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÈ¯¸À¤Ë·ã¹â¤·¤¿Ãæ¹ñ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎàÈó¸ø¼°á·ÐºÑÀ©ºÛ¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤È¤¤¤¦ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤òÈ´¤¤¤¿¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤ËÉº¤¦ÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£º®ÌÂ¤ò¶Ë¤á¤ë¸½¾õ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¾å¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬Ä¾»ë¤¹¤Ù¤»Ä¹ó¤ÊÁ°Îã¤¬¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï´Ú¹ñ¤â¡¢9Ç¯Á°¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ë¼¹Ù¹¤Ê·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬´ÚÎ¹¹Ô¤ÎÀ©¸Â¤«¤é´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÄÉÊü¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤Î¼öÇû¤À¡£
º£²ó¡¢ÆüÃæ´Ú¤Î¹ñºÝ¾ðÀª¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀìÌç²È¤òÄ¾·â¡£ÆüËÜ¤¬¼è¤ë¤Ù¤À¸Â¸ÀïÎ¬¤ÎÀµÂÎ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ú´Ú¹ñ¤ò½±¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À©ºÛ¡×¡Û
2017Ç¯¡¢ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¤Ø¤ÎTHAAD¡Ê¥µ¡¼¥É¡Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¡£¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ú¹ñ³°¹ñ¸ìÂç³ØÆüËÜ¸¦µæ½ê¡¦²Ï¾ºÉË¡Ê¥Ï¥¹¥ó¥Ó¥ó¡Ë¸¦µæ°Ñ°÷¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¤½¤ì¤¬À©ºÛ¤À¤È¤ÏÃ¯¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¡Ø¤¢¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ªÌ¯¤ÊÉÛÀÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÀïØË¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÃÄÂÎÎ¹¹ÔÀ©¸Â¤ÎÄÞº¯¤Ï¿¼¤¤¡£¥½¥¦¥ë¤äºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡ËÅç¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢17Ç¯¤«¤éÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬È¾¸º¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¤Ê¤ªÁ´À¹´ü¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
àÈï³²á¤Ï´Ñ¸÷¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Åö»þ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤Ç¤Ï´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¸®ÊÂ¤ßÃæ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ÐºÑ³¦¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÎÃæ¹ñÅ±Âà¤ä¥Ò¥ç¥ó¥Ç¼«Æ°¼Ö¤Î¹©¾ìÇäµÑ¤Ê¤É¡¢Î®ÄÌ¡¦À½Â¤¶È¤â¿ÓÂç¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¶È³¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤âÃæ¹ñ¿Ê½Ð¤¬¤Û¤Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£²Ï»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÍ·±àÃÏ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÇµðÂç¤ÊÈÇ¿Þ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Ç´¤²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ªÌ¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬ËÇ°×Ê¶Áè¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½ÌÌ²½¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£·úÊª¤Î¾ÃËÉË¡°ãÈ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤¤¬¤«¤êÆ±Á³¤Î¹ÔÀ¯»ØÆ³¤Ë¤è¤ë±Ä¶ÈÄä»ß¤òÏ¢È¯¤·¡¢Ê¼ÎÈ¹¶¤á¤ÇÅ±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¤½¤ì¤¬Ãæ¹ñ¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¤Ç¤·¤¿¡×
17Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¿Ê½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÏÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤Î±Ä¶ÈÄä»ßÌ¿Îá¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ìó1200²¯±ß¤ÎÂ»¼º¤ò½Ð¤·Å±Âà¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¿Ê½ÐÃæ¤Î¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÌµ½ý¤À¤¬......
¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤¬¾Ã¤¨¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö½é¤Ï·úÀßÊü´þ¤µ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬ÊÂ¤Ö¤Ê¤ÉÈá»´¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢²Ï»á¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤æ¤¬¤ß¤Î²ò¾Ã¤ò¸«¤¿¡£
¡ÖÅö»þ¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²¡¤·´ó¤»¤¿Ãæ¹ñ¿ÍµÒ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·À©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈà¤é¤¬µî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¡Ø¼«¹ñÌ±¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¡Ù¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¹ñÆâ¼ûÍ×¤¬¤½¤³¤òËä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍµÒ¤Î·öÁû¤ËÆüËÜ¿Í¤¬µ¤°µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎµþÅÔ¤Ê¤É¤â¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É°ÍÂ¸¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¹ñÆâµÒ¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¹¥µ¡¤È¤È¤é¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚBTS¤ÎÀ¤³¦¿Ê½Ð¤Ï¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡©¡Û
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤¬»×¤ï¤ÌÉû»ºÊª¤òÀ¸¤ó¤À¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£²Ï»á¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎK¡ÝPOP¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ©ºÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖBTS¤Ï¡Ø¸Â´ÚÎá¡Ù°ÊÁ°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤òÀÊ´¬¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ë¤âÀ©ºÛ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤¿17Ç¯°Ê¹ß¡£
¤â¤·ÀïÎ¬Åª¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤â¿§µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ËµñÀä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï²¤ÊÆ¤Ë³èÏ©¤ò¸«¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍ¢½Ð³Û¤Î¿ä°Ü¤Ï¤½¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
17Ç¯¤ò¶¤ËÃæ²Ú·÷¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤ÇÄäÂÚ¤¹¤ë°ìÊý¡¢²¤ÊÆ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈóÃæ²Ú·÷¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï°ìµ¤¤ËÁý³Û¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÈôÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï²»³Ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤Ã¤¿±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢Netflix¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤Ø½Ö»þ¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¤ª¤ê¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤â´Ú¹ñ¥¨¥ó¥¿¥á¤ò¿¿¤Î¹ñºÝ²½¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¡Ú×ÖÅÙ¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ¤À¤«¤é¤³¤½Ìñ²ð¡Û
ËÝ¤Ã¤Æº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤«¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¹â¸ý¹¯ÂÀ»á¤Ï¤³¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
¡ÖÁÛÄê¤è¤ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È11·î¤ÎË¬ÆüÃæ¹ñ¿Í¿ô¤Ï56Ëü¿Í¶¯¡£10·î¤Î71Ëü¿Í¶¯¤«¤é¤ï¤º¤«1¥õ·î¤Ç15Ëü¿Í¤âµÞÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¤¬9³ä¶á¤¤¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÉÔÇ½¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë¸º¤êÊý¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¬ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï11·îÈ¾¤Ð¡£12·î¤Î¿ô»ú¤Ï¤µ¤é¤Ë»´Øë¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
¹â¸ý»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÀ©ºÛ¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ÖÅö¶É¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¤ÊÌ¿Îá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ë¤è¤ë×ÖÅÙ¡×¤ÎÏ¢º¿¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤Ê¤É´±À½¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡¢¡Ø½¬¼çÀÊ¤¬ÆüËÜ¤òÃ¡¤±¤È¹æÎá¤ò½Ð¤·¤¿¡Ù¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡¢°Å¹æ¤á¤¤¤¿Æ¿Ì¾¥³¥é¥à¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤ò¸«¤¿¸½¾ì¤ÎÌò¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¾¡¼ê¤ËÎ±³ØÀ¸¤ò»ß¤á¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÃæ»ß¤µ¤»¡¢¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òµñ¤à¡£¸ø¼°¤ÊÀ©ºÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ìñ²ð¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤âÂÇ¤Æ¤ë¼êÎ©¤Æ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÃæ»ß¤Ë¡£À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¸ä³Ú¤ÎÇÓ½ü¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ï²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«
²Ï»á¤â¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À©ºÛ¡×¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¡Ø·ù¤¬¤é¤»¡Ù¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤â½ª¤ï¤ê¤âÉÔÌÀÎÆ¡£ËÜÅö¤Î·ÐºÑÈï³²¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÚÀïºÒ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Û
¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸ÂÆüÎá¡×¤Ë¤Ï9Ç¯Á°¤Î´Ú¹ñ¤Î¤È¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹â¸ý»á¤Ï¡Öº£¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¸Â´ÚÎá¡Ù¤Û¤É¤Î²á¹ó¤ÊÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ß¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÀ©ºÛ¤Ï¡¢À¼¤À¤±¤Ï¥Ç¥«¤¤¤¬¼Â³²¤ÏÀ¸¤Ì¤ë¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
9Ç¯Á°¤Ê¤é¥í¥Ã¥Æ¤Î¤è¤¦¤ÊµðÂç´ë¶È¤òí´í°¤Ê¤¯Ã¡¤ÄÙ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¼«¹ñ¤Î¸ÛÍÑ¤â¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸«¤«¤±¤ÏÇÉ¼ê¤À¤¬¼Â³²¤Î¾¯¤Ê¤¤À©ºÛ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
²Î¼ê¤¬²Î¾§Ãæ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥±¥ì¥óÌ£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±é½Ð¤â¡¢¤½¤Î¸«¤»Êª¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬³Ú´Ñ¤Ï¶ØÊª¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬°®¤ë¿¿¤ÎÀÚ¤ê»¥¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤â¤¿¤À¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¹â¸ý»á¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüÃæËÇ°×¤ÎµÞ½ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤È»º¶Èµ¡³£¡£¤³¤³¤¬»ß¤Þ¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï´³¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÇÀ¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥ê¥ó¤ä¡¢à¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Î¥³¥áá¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï½¬¼çÀÊËÜ¿Í¤¬°®¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¡×
¤â¤·¤³¤ì¤¬ÀÚ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤¬àÀïºÒ¥ì¥Ù¥ëá¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ú»º¶È¹½Â¤²þ³×¤Î´ôÏ©¡Û
º£²ó¤Îº®Íð¤Î°ú¤¶â¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¹ñ²ñ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤À¡£½¬À¯¸¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤Ê¼º¸À¤ò³Ê¹¥¤Î¸ý¼Â¤È¤·¤ÆÂ¤ò¤¹¤¯¤¤¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ë¤ª¤±¤ë³°¸òÅª¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¤³¤Î½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¿À·ÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â¸ý»á¤Ï¼ýÂ«¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¤³¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï26Ç¯11·î¤ÎAPEC¤Î¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç½¬¼óÀÊ¤È¹â»Ô¼óÁê¤¬°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ø¿ÍÌ±ÆüÊó¡Ù¤Î1ÌÌ¤ò¾þ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍ»ÏÂ¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤Ç¤¤ì¤Ð»öÂÖ¤Ï²þÁ±¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤º¡£
´Ø·¸¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1Ç¯¶á¤¯¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î×ÖÅÙ¤Ë¤è¤ë·ù¤¬¤é¤»¤ËÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬ÂÑ¤¨¤¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Î¤¬1Ç¯¤âÂ³¤¯¤Î¤«¤è¡Ù¤ÈÏ³¤é¤¹´Ø·¸¼Ô¤ÎÉÔËþ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
º£Ç¯1·î¤Ç¹ñÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥ó¥À¤¬Ãæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¡£±äÄ¹¤ä¿·¤¿¤ÊÂßÍ¿¤Ø¤Î¡ÖÌµ²óÅú¡×¤â¸ÂÆüÎá¤Î±Æ¶Á¤È¤µ¤ì¤ë
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¼êÎ©¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£²Ï»á¤Ï¡¢À¯ÉÜ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡ÖÂÐÃæ´¶¾ð¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤Ë¤¢¤ª¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¯¡£ÉÔÍÑ°Õ¤Ê»É·ã¤òÈò¤±¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¾ì¤òÃÏÆ»¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·Â³¤±¤ëÍ»ÏÂ³°¸ò¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ½ÌÌÅª¤ÊÄÃ²Ð¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤·¤Æ²Ï»á¤¬Äó¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬¡Ö¸Â´ÚÎá¡×¤È¤¤¤¦ÄËº¨¤Î·Ð¸³¤òµ¡¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢È´ËÜÅª¤Ê»º¶È¹½Â¤¤Î²þ³×¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ï¡¢07Ç¯°Ê¹ß18Ç¯Ï¢Â³ËÇ°×Áí³Û1°Ì¤ÎÁê¼ê¹ñ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥ê¥¹¥¯¡Ù¤òµ¡¤Ë·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë³°¸ò¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤»¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»Ô¾ì¤òÂ¿³Ñ²½¤·¡¢»º¶È¹½Â¤¤ò¶¯ð×¤Ë¤Ä¤¯¤êÂØ¤¨¤ë³Ð¸ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤¬²¤ÊÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¿·ÆîÊýÀ¯ºö¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ØÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤â¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¸«Ä¾¤¹¤Ù¤»þ´ü¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÆüËÜ¤Ïº£¡¢Â¾¹ñ¤Îµ¡·ù¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¶¯ð×¤Ê¹ñ²È¤Ø¤ÈÃ¦Èé¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Â¼¤Þ¤µ¤æ¤¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò