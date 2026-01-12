「連れて行きなさいよ！」遅刻寸前の私に、道案内を強要し、腕を離さないマダム。続く“まさかの一言”に絶句

今回は、知人のB子さんにお聞きしたエピソードをご紹介します。

ある朝、大事な会議があるのにも関わらず、寝坊をしてしまって大慌てのB子さん。

急いで会社に向かう中、駅の階段で、思いがけず年配の女性に呼び止められてしまいます。

道案内を求められ、急いで説明しようとするも、事態はまさかの方向へ──。

「ヤバい、寝坊した！！」

先日、久しぶりにやらかしてしまいました。大寝坊です。

朝起きて時計を見た瞬間、サーっと血の気が引きました。



「まずい！」



よりにもよって、その日は朝イチから大事な会議が入っていたのです。

慌てて家を飛び出した私。



駅まで全力で走り、改札を抜け、ホームへと続く階段を駆け上がります。

「よかった、次の電車に乗れば、ギリギリ間に合う！」

もう大丈夫、そう思って胸をなでおろしたそのとき──。

予期せぬ呼び止めに、足止めされ！？

「ちょっとアナタ！」



突然、後ろからガッと肩をつかまれ、私は急停止させられました。

「えっ、なに！？」

振り返ると、60代くらいの威厳のある女性が、困ったような、それでいて堂々とした様子で立っていました。



上品な帽子に、整った服装。



その風貌は、いかにも「マダム」といった様子です。

「〇〇駅に行くには、どの電車に乗ればいいのかしら？」



マダムは私を見据え、唐突に尋ねてきました。

電車がくるまで、あと1分。

一刻も早く向かいたいところですが、無視するわけにもいきません。



そう思った私は、口早にルートを説明し始めました。



「ええっと、でしたらこの線じゃなくて、△△線ですよ。この階段を降りたら左に行って……」

「もう、そんなの覚えられないわよ！ その線まで連れて行ってちょうだい！」



マダムは私に強く訴えてきました。



かなりの剣幕に、私は圧倒されてしまいます。

そうこうしているうちに、電車がきてしまったようです。

もう、付き合っていられない！