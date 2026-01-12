ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶´ÆÆÄ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÈ¯¸À¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡¡ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¿¥«¥Ê¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¸¶´ÆÆÄ¤¬¹õÅÄÄ«Æü¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¡¡2¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÀÄ³ØÂç¤¬3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤Ï11Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£±ýÏ©¤Î»³¾å¤ê5¶è¤Ç¶Ã°Û¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¶è¤Ç¹õÅÄ¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤ò1Ê¬55ÉÃ¤â¹¹¿·¤¹¤ë1»þ´Ö7Ê¬16ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤È3Ê¬24ÉÃº¹¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á¯¤ä¤«¤ËµÕÅ¾¤·¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢È¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç²÷Áö¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ö»³¤Î¿À¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÏÃæ·Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¹õÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤ÏX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥·¥ó»³¤Î¿ÀÃÂÀ¸¤«¤é1½µ´Ö¡£¤Ê¤¼¥«¥¿¥«¥Ê¤Î¥·¥ó¤Ê¤Î¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø¿·¡Ù¿·¤·¤¯ÃÂÀ¸¡¢¡Ø¿¿¡ÙËÜÅö¤Î¡Ø¿À¡ÙÃÂÀ¸¡¢¡Ø¿¡Ù¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤¹¤ëÁª¼ê¡¢¡Ø¿´¡Ù¿´º¬Àº¿À¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤áÈ¢º¬±ØÅÁ»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¥ó¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Ç¤â±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥·¥ó¡×¤Î¸Æ¤ÓÊý¡£¸¶´ÆÆÄ¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê¤À¤È¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¤Ê¤Î¤è¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Ì¡¦»³¤Î¿À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¸¶´ÆÆÄ¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤ËÅú¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë