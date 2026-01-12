¡Ö42.195km¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¦ÈÞ¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤¬¤¤Ã¤«¤±!?¡¡¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡ÈÆ¦ÃÎ¼±¡É¤¤¤í¤¤¤í
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤Î¦¾å¶¥µ»¾ì¡¦¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¡£ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÆ¦ÃÎ¼±¡×¤ò¡¢ÆüËÜÎ¦¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ»ÜÀßÍÑ´ï¶ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤«¤Ä¹ñºÝÆ»Ï©¥³¡¼¥¹·×Â¬°÷¤Ç¤â¤¢¤ë´£¹þ±Ñ¾¼¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤Ê¤¼42.195km¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡Ö²¦ÈÞ¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£½é¤Î42.195km¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¥ì¡¼¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè4²óÂç²ñ¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤Îµ÷Î¥¤Ï41.843km¡Ê26¥Þ¥¤¥ë¡Ë¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹²¦ÈÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤ÎÄí¤Ç¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤¿¤¿¤á¡¢µ÷Î¥¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç42.195km¤ÏÀµ¼°¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤Î¿ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢100km¤ä¥Ï¡¼¥Õ¤â´Þ¤á¤¿Ä¹µ÷Î¥¥Þ¥é¥½¥óÁ´¤Æ¤Î¥³¡¼¥¹¤Ï224ËÜ¤È¤Î¤³¤È¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î84ËÜ¤¬¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤À¤È¤«¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ÏºÇÄã1¤Ä¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤â¤·¤¯¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¥³¡¼¥¹¤Îµ÷Î¥¤Î·×Â¬ÊýË¡
¡¡´£¹þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¡Ò¥ï¥¤¥ä¡¼·×Â¬¡Ó20¿Í¤Û¤É¤Ç1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢50m¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò¼ê¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ê¡¢50mÃÏÅÀ¤Ç¥Þ¡¼¥¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò±ä¡¹¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£ Ã±½ã·×»»¤¹¤ë¤È1km¤Ï20²ó¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È844²ó¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¼«Å¾¼Ö¤Ë¤è¤ë·×Â¬¡ÓÁ°ÎØ¤Î¼Ö¼´¤Ë¡Ö¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´ï¶ñ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ç·×Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤¾Ý¾ò·ï¡¦·×Â¬°÷¤ÎÂÎ½Å¡¦¼«Å¾¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µÅù¡¢Æü¤Ë¤è¤êÂ¬Äê¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï¸¡ÄêÍÑ¤Î¹ÝÀ½¥á¥¸¥ã¡¼¤òÍÑ¤¤¤ÆÀµ³Î¤ËÂ¬¤Ã¤¿400m¥³¡¼¥¹¤òºîÀ®¡£¤³¤³¤ò¼«Å¾¼Ö¤ÇÁö¤ê¡¢1Km¤¢¤¿¤ê¤Î¿ôÃÍ¤ò·×»»¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤·×Â¬°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥³¡¼¥¹¤ÎºÇÃ»¤ò¤È¤ë¤è¤¦¼«Å¾¼Ö¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¾è¤ëµ»½Ñ¡×¡£¤³¤ì¤Ï¸íº¹¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿·×Â¬·ë²Ì¤«¤éµ÷Î¥¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¡¼¥¹¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1²ó¤Î·×Â¬¤ò3¿Í¤Ç¹Ô¤¤ºÇ¤âÃ»¤¤µ÷Î¥¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸íº¹¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµ÷Î¥¤Ç¤â¤ï¤º¤«20£í°ÊÆâ¡£¤½¤ÎÀºÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ï¥¤¥ä¡¼·×Â¬¤Ï¿Í¿ô¤â»þ´Ö¤âÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¼«Å¾¼Ö·×Â¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´£¹þ¤µ¤ó¡£
¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¸øÇ§´ü´Ö¤Ï5Ç¯´Ö¤À¤½¤¦¡£´ü´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë·×Â¬¤ò¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢224¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤ò5Ç¯¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇºÆÂ¬Äê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£¥é¥ó¥Ê¡¼°Ê³°¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¡¹¤ÎÏ«ÎÏ¤äº£²ó¤ÎÆ¦ÃÎ¼±¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ´ÑÀï¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¤â¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áËÙÅÄ¾À¸¡Ë