赤楚衛二×カン・ヘウォン『キンパとおにぎり』今夜スタート！ 国籍の違う二人のピュア・ラブストーリー
赤楚衛二が主演し、カン・へウォンがヒロイン役を演じるドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）が今夜スタート。日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描くピュア・ラブストーリーが開幕する。
【写真】赤楚衛二×カン・へウォン『キンパとおにぎり』第1話より
本作は「ドラマプレミア23」シリーズで久々となるピュア・ラブストーリー。まるで“キンパ”と“おにぎり”のように、見た目や材料は似ていても味わいは異なる――日本と韓国、国籍の違う二人の恋愛模様を描く。
■第1話あらすじ
小料理店「田の実」で働く大河（赤楚）は、夢を失いながらもバイトにやりがいを見いだし始めていた。
一方、アニメ作家志望で韓国から来た留学生リン（カン・ヘウォン）は、課題に追われる日々の中、寮の退去を迫られ住まい探しに苦戦。
そんな国籍も状況も違う2人が、ある日偶然巡り会い、大河が振る舞ったおにぎりがリンの心と空腹を満たし、その笑顔に大河は釘付けになる。
そして目が合った瞬間、2人にときめきが走った。
ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。各話放送と同時に動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信。
