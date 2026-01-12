ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡ÈÉ÷´Ö¶µ´±¡É¤Î½¸ÂçÀ®¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡ÙÍ½¹ð²ò¶Ø¡¡¿¹»³Ì¤ÐÔ¡¢¼ñÎ¤¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬½Ð±é¤Ø
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦Í½¹ð¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤Ò¤Ó³ä¤ì¤¿¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤òÊü¤ÄÉ÷´Ö¤È¡¢¡È¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡É¤Î°ÕÌ£¤Î¤´¤È¤¯¾¯¤·ÏÂ¤é¤¤¤ÀÉ½¾ð¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ëÉ÷´Ö¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º½¸ÂçÀ®ºîÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ø¶µ¾ì Requiem¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«
¡¡¤½¤ÎÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¡£ÌÚÂ¼¤¬ÇòÈ±¤Þ¤¸¤ê¤ÎÈ±·¿¤Ç±¦ÌÜ¤¬µÁ´ã¤ÎÎä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤ò±é¤¸¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î·Ù»¡´±¤ò°éÀ®¤¹¤ë·Ù»¡³Ø¹»¡á¶µ¾ì¡×¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤ÆÆþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2020Ç¯¤ËSP¥É¥é¥Þ¡Ø¶µ¾ì¡Ù¡¢21Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëSP¥É¥é¥ÞÂè2ÃÆ¡Ø¶µ¾ìII¡Ù¡¢23Ç¯¤Ë¤Ïµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÏ¢¥É¥é¤ÎÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡Ø¶µ¾ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤ÎÊª¸ì¤òÇÛ¿®¤È·à¾ì¤ÇÁ°¸åÊÔ¤È¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤°Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¸ø³«ÊýË¡¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÂè205´üÀ¸¤È¤·¤Æ¹Ë·¼±Ê¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¡¢ÁÒÍªµ®¡¢°æ·å¹°·Ã¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ãö¼íÁóÌï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢ÃæÂ¼Áó¤¬½Ð±é¡£É÷´Ö¶µ¾ìÂ´¶ÈÀ¸¡õÉ÷´ÖÆ»¾ìÌç²¼À¸¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢ßÀÅÄ³Ù¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¡¢ÌÜ¹õÏ¢¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢É÷´Ö¤È¤È¤â¤Ë½½ºê¤òÄÉ¤¦¡ÈÎ¢¤Î¥Ð¥Ç¥£¡ÉÌò¡¦ÌøÂô¤ò±é¤¸¤¿ºä¸ý·ûÆó¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡Ý¶µ¾ì0¡Ý¡Ù¡¢¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤Ç¼çÂê²Î¡Ö¿´ÆÀ¡×¤òÃ´Åö¤·¤¿Uru¤¬°ú¤Â³¤Ì³¤á¤ë¡£¶µ¾ì¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï¡Ö¶µ¾ì¤È¤½¤³¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëUru¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ËÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤êÇ°´ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£15Ç¯Á°¤ËÉ÷´Ö¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¡¢½Ð½ê¸å¤ËÉ÷´Ö¤òÉÕ¤±ÁÀ¤¤¡¢¤¢¤ëÂç±«¤ÎÆü¤ËÅö»þ¤ÎÉ÷´Ö¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤Ã¤¿±óÌî¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤ÎÌ¿¤ÈÉ÷´Ö¤Î±¦ÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿½½ºêÇÈÎ°Ìò¤Î¿¹»³Ì¤ÐÔ¡¢¤½¤Î½½ºê¤ÎËå¤Ç¤¢¤ê¡¢É÷´Ö¤ÈÀÜÅÀ¤Î¤¢¤ëÌÜ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê½÷À¡¦À¡ÅÄ¼ÓÍåÌò¤Î¼ñÎ¤¡¢É÷´Ö¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÂè200´üÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÈæ²ÅÂÀ°ÎÃÒÌò¤Î¿ùÌîÍÚÎ¼¤Î½Ð±é¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°ÊÔ¤ÇÉ÷´Ö¸ø¿Æ¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿Âè205´üÀ¸¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êú¤¨¤ë°Ç¤ÈÈëÌ©¤¬Ë½¤«¤ìÂà¹»¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ëÃæ¡¢¸åÊÔ¤Ç¤âÉ÷´Ö¤Ë¤è¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ø¤ÎÄÉµÚ¤¬Â³¤¯¡£¿¿Æé¡ÊÃæ»³æÆµ®¡Ë¡¢Æ¶¸ý¡ÊÂçÍ§¡Ë¡¢ÌÚ²¼¡ÊÂç¸¶¡Ë¤Ë¤è¤ë»°³Ñ´Ø·¸¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ëå¤òÈß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½éÂô¡Ê°æ·å¡Ë¡¢²¿¤ä¤é²ø¤·¤²¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä»á¸¶¡ÊÁÒ¡Ë¤Ê¤É·Ù»¡³Ø¹»Æâ¤ÇÆ°¤¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½½ºê¤ÎËå¡¦¼ÓÍå¡Ê¼ñÎ¤¡Ë¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢Í¶²ýÈÈ¤¬¡ÖÂè205´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¼°¤Ç²¿¤«¤òµ¯¤³¤¹¡×¤³¤È¤òÆÍ¤»ß¤á¤ëÉ÷´Ö¶µ¾ìÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¡£Âè205´üÀ¸¤ÎÂ´¶È¼°¤ÏÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£É÷´Ö¤È½½ºê¤Î°ø±ï¤Î·ëËö¤È¤Ï¡£Í½¹ð¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÇúÇË¤ò¼õ¤±¤Æ¾²¤ËÅÝ¤ì¤³¤àÉ÷´Ö¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Uru¤Ï¡Öº£²ó¤Þ¤¿¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤È¿·¤¿¤Ê¼çÂê²Î¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Çµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÆ»É¸¤È¤·¤ÆÈ¯¤¹¤ë¾¯¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼Â¤Ï¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¡¢¤³¤Î¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¡×¤Ë¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤äíµ¡Ê¤Ä¤Þ¤º¡Ë¤¤¤¿»þ¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤ÈÉï¤Ç¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³Ú¶Ê¤Ï2·î9Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
