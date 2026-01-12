『夫に間違いありません』第2話、松下奈緒「ここまで苦しめられるの？」【あらすじ・コメント】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（毎週月曜 後10：00〜）の第2話が12日に放送されるのに先立って、松下のコメントとともにあらすじが届いた。
【場面カット】視線の先には…アパートでたそがれる一樹（安田顕）
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
第一話では、聖子が行方不明中に亡くなった夫・一樹（安田顕）の遺体を確認したものの、一年後、夫が帰還したことで遺体を誤認していたことが発覚した。聖子が保険金を受け取ったことを知った一樹は、子どもたちの夢をかなえ、家族みんなで幸せに暮らすために、保険金を返済できるまでの間、自分の生存を隠し続けようと提案する。最初は否定的だった聖子だったが、子どもたちの将来のために、結果的には一樹の提案を受け入れる。そして、行方不明者を持つ家族の会で、葛原紗春（桜井ユキ）と出会った。
■松下奈緒コメント
（第1話の最後で）キャバクラ嬢の瑠美が現れ、そこで初めて夫の一樹と彼女が一緒に暮らしていたことを知らされます。さらに、瑠美は一樹が生きていることを知っていると…。それを聞かされた聖子が、ここまで苦しめられるの？っという第2話です。まだ物語は序盤ではありますが、“家族の幸せな生活”を守るため、真実を秘密にしようと決断した聖子の前に、なぜかその秘密を知っている人間が現れる。聖子と一樹しか知らないはずなのになぜか第三者が知っている！第2話は、その存在が大きく聖子にのしかかる回ですね。
（ネタバレもあって）とにかく言葉で説明するのが難しいので、本当に見ていただくのが一番早いです!!
■第2話あらすじ
聖子の身に新たな脅威が迫る。突然現れたキャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）が、一樹の生存を知っていた。さらに瑠美は、一樹が行方不明だった間、一緒に暮らしていたことを明かし、聖子を困惑させる。第三者に一樹の死が偽装だと知られたうえに、夫が家族を裏切っていたことを知った聖子に対し一樹は、「俺が生きていることは証明できない」「瑠美とはもう会うことはない」と、瑠美から脅迫されることを恐れる聖子をたしなめる。
一方、警察署で確認した遺体が、紗春のいなくなった夫かもしれないという疑念に駆られる聖子は、そうとは知らず、親しげに近づいてくる紗春を避けるように。そんななか、弟の光聖（中村海人）から結婚したい相手がいて、しかも妊娠していると報告を受けた聖子。早速両家の顔合わせが行われることになるが、光聖の恋人・まゆ（松井玲奈）の母親としてやってきた人物は…。
【場面カット】視線の先には…アパートでたそがれる一樹（安田顕）
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
■松下奈緒コメント
（第1話の最後で）キャバクラ嬢の瑠美が現れ、そこで初めて夫の一樹と彼女が一緒に暮らしていたことを知らされます。さらに、瑠美は一樹が生きていることを知っていると…。それを聞かされた聖子が、ここまで苦しめられるの？っという第2話です。まだ物語は序盤ではありますが、“家族の幸せな生活”を守るため、真実を秘密にしようと決断した聖子の前に、なぜかその秘密を知っている人間が現れる。聖子と一樹しか知らないはずなのになぜか第三者が知っている！第2話は、その存在が大きく聖子にのしかかる回ですね。
（ネタバレもあって）とにかく言葉で説明するのが難しいので、本当に見ていただくのが一番早いです!!
■第2話あらすじ
聖子の身に新たな脅威が迫る。突然現れたキャバクラ嬢の瑠美（白宮みずほ）が、一樹の生存を知っていた。さらに瑠美は、一樹が行方不明だった間、一緒に暮らしていたことを明かし、聖子を困惑させる。第三者に一樹の死が偽装だと知られたうえに、夫が家族を裏切っていたことを知った聖子に対し一樹は、「俺が生きていることは証明できない」「瑠美とはもう会うことはない」と、瑠美から脅迫されることを恐れる聖子をたしなめる。
一方、警察署で確認した遺体が、紗春のいなくなった夫かもしれないという疑念に駆られる聖子は、そうとは知らず、親しげに近づいてくる紗春を避けるように。そんななか、弟の光聖（中村海人）から結婚したい相手がいて、しかも妊娠していると報告を受けた聖子。早速両家の顔合わせが行われることになるが、光聖の恋人・まゆ（松井玲奈）の母親としてやってきた人物は…。