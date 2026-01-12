¥ê¥¹¥È¥é¤òÂêºà¤Ë°Õ³°¤Ê»ëÅÀ¤Ç»£¤Ã¤¿¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡×¡¡´Ú¹ñ¤Î¿·¿Ê´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤¿
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Â¤Á¥ÉÔ¶·¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥ÍÂçÅýÎÎ¤ÎÂà¿Ø¤òµá¤á¤ë¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¥Ç¥â¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿9Ç¯Á°¤Î¼ÂÁê¤ò¡¢Â¤Á¥²ñ¼Ò¤Î¿Í»ö¥Á¡¼¥à¼Ò°÷¤ÎÌÜ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡×¡Ê17Æü¸ø³«¡Ë¤À¡£ÁÈ¿¥¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¼å¼Ô¤¬ÄË¤¤ÌÜ¤ò¸«¤ë¿Þ¼°¤Ï¤ÏËü¹ñ¶¦ÄÌ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤¹¤ëÂ¦¤Ë»ëÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿·Ì£¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥ó´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ö¤í¤¦¤½¤¯¥Ç¥â¡×¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂêºà¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥ÍÀ¯¸¢¤¬ÅÝ¤ì¡¢¾¯¤·¤ÏÀ¯¼£¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎÂêºà¤Ç±Ç²è¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£ÁÈ¿¥¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¼ÂºÝ¤ËÂ¤Á¥½ê¤Î¿Í»ö¥Á¡¼¥à¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÒÆâÉÁ¼Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö²ò¸Û¤µ¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²ñ¼ÒÂ¦¤È°ìÀï¸ò¤¨¡¢¾¡Íø¤¹¤ë¡¼¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±Ç²è¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¤½¤ó¤Ê´õË¾¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ëµ±¤«¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥¹¥È¥é¤¹¤ëÂ¦¤Î´´Éô¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶Ë°¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÂ¦¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛÆ°¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÎ©¾ìÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤´¤¯°ìÉô¤Î¾åÁØÉô¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î¥ê¥¹¥È¥é¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢°¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼ÒÆâ¤äµï¼ò²°¤ÎÉÁ¼Ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Î¸½¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÇØ·Ê¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢¶ì¶¤ËÎ©¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Î¿Í¤Î¤¦¤´¤á¤¤Ç¤¹¡£¿Í»ö¥Á¡¼¥à¤È¥ê¥¹¥È¥éÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ò°÷¡¢¤½¤·¤Æ¿Í»ö¥Á¡¼¥àÆâ¤Î²ñÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÉñÂæ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Èµï¼ò²°¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¶âÂ°¼Á¤ÎÎä¤¿¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄÅß¤ÎÂ¤Á¥½ê¤Î¸÷·Ê¤òÍí¤á¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
½é¤á¤Æ½ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹ÊÔ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÌ¾¤ÎÄÌ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Ï»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê´é¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¤½¤Î¤â¤Î¤òÌò¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼«Á³¤Ë±é¤¸¤Æ¤â¤é¤¦°Õ¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»ÊÔ±Ç²è¤Î»þ¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤2¡¤3¿Í¤Î½Ð±é¼Ô¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤Î¤ËÉå¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í½»»¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»þ´Ö¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¤è¤¦¤ä¤¯¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤Î¤Ï»£±Æ¸åÈ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»£±ÆÃæ¤ÏÉÔ°Â¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¤³¤³¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥í¥ó¥°¥Æ¥¤¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¯»£¤ì¤¿»þ¡¢¤³¤Î±Ç²è¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ê¼Ìò¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë½¢¿¦Æñ¤Î´Ú¹ñ¤Ç¡¢ËÜµ¤¤Ç±Ç²è¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¤Î¤Ï30ºÐ¼êÁ°¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊ¿ËÞ¤Ê´ÑµÒ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ³ø»³¤Ë¤¢¤ê¡¢³ø»³±Ç²èº×¤Î´ØÏ¢»ö¶È¤Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¶µ¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤Ä¤Ö¤·¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬±Ç²èºî¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë±Ç²è¤Î²ÄÇ½À¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¤Ê±Ç²è¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎºîÉÊ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡ØÈ¬·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤È¤«¡¢¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¤Î¡Ø»¦¿Í¤ÎÄÉ²±¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤Ü´°àú¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ø¥¼¥í¡¦¥°¥é¥Ó¥Æ¥£¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Âêºà¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇÔËÌ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤Ïº£Â¼¾»Ê¿´ÆÆÄ¤Î¡ØÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤¹¤ë¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¤¬²¿Æü´Ö¤âÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¼¡ºî°Ê¹ß¤Î¹½ÁÛ¤âËÄ¤é¤à¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¼¡¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î»þ´ü¤òÉñÂæ¤Ë¥¹¥ê¥é¡¼ÅªÍ×ÁÇ¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SFÎò»Ë¥â¥Î¤Î¹½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¿ÍºàËÉÙ¤Ê´Ú¹ñ±Ç²è³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÚÁê¸¶ºØ¡Û¡Ê¥Ë¥Ã¥«¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥³¥à¡¿·ÝÇ½¥³¥é¥à¡Ö±Ç²è¤ÊÀ¸³è¡×¡Ë
¢¡¥Ñ¥¯¡¦¥Û¥ó¥¸¥å¥ó¡¡1986Ç¯3·î1Æü¡¢·Ä¾°ÆîÆ»¾»Ç«·´À¸¤Þ¤ì¡£Â¤Á¥½ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é»£¤Ã¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡ÖMovinng day¡×¤¬17Ç¯¤Î³ø»³ÆÈÎ©±Ç²èº×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¡×¤Ï23Ç¯¤Î³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡Öº£Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¾Þ¡×¡¢´ÆÆÄ¶¨²ñ¥×¥é¥¹¥¨¥à¾Þ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£