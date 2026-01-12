»×¹ÍÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¹â¤ÎÆ¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¡ÊNUS¡Ë¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤ä´±Î½¤Ê¤É¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ëÄ¶¿Íµ¤¹ÖºÂ¡£Æ±¹ÖºÂ¤ò¼çºË¤¹¤ëÅÄÂ¼¹ÌÂÀÏº»á¤ÎºÇ¿·´©¡¢¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¹ÖºÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÀº¿À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿°ìºý¡£»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢À¤³¦¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ëÎò»ËÅª¤ÊÂçÅ¾´¹ÅÀ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ãÊÑ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö³Ø¤Ó¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÊÑ¤Î»þÂå¤ò³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±½ñ¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÈãÈ½Åª»×¹Í¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä²òÀâ¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆÈãÈ½ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¡¢·ÝÇ½¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¼«¿È¤¬ÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÈãÈ½Åª¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÈãÈ½¡×¥¤¥³¡¼¥ëÆ¬Ç¾¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌÑ¿®¤ä½¾½ç¤Ï¡¢»×¹ÍÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë»×¹Í¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤«¤ÄÌäÂê²ò·è¤Ë¤è¤êÍ¸ú¤Ê¤â¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¡ÊÌò³ä¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÈãÈ½Åª¤Ë»×¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»×¹Í¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤µ¤¨¤âÈãÈ½Åª¤Ë»×¹Í¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¤ÎÀ¨¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤âÁê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤òÂêºà¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¡ÖÀïÁè¤ä¤á¤è¡×¤È¶«¤Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¡£»ä¤â¡¢¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤Ï¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤ÞÀïÁè¤ò»ß¤á¤ëÁªÂò»è¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤äNATO¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤ò´Å¤¯¸«¤Æ¡¢¼«¹ñ¤ÎÀïÎÏ¤ò²á¿®¤·¤Æ¡¢¡ÖÆó½µ´Ö¤Ç¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò³ÎÊÝ¡¢¤Þ¤¿¤Ï»¦³²¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÆ§¤ó¤À¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÎÀïÁè³«»ÏÄ¾Á°¤Î¸«Êý¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢ÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Æ3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¡¢ÀïÁè¤Ï¤Þ¤À·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ëÁªÂò»è¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤â¤·¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¤é¡¢Èà¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈà¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë´í¤¦¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¤é¡¢
¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬ÀïÁè¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿ÇüÂç¤Ê¿ÍÅª¡¦·ÐºÑÅªÂ»¼º¤¬ÀµÅö²½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢°ìµ¤¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅìÉô¡¦ÆîÉô¤Î4½£¤ò´°Á´À©°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Èà¤Ï¥í¥·¥¢·ûË¡¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃÏ°è¤ò¥í¥·¥¢ÎÎ¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¡¢¤ª¤è¤ÓÅìÉôÆîÉô4½£¤Î´°Á´À©°µ¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿È¯¤ò¾·¤¯¡£
¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤ÎÌÜÅª¤ò¡ÖÈó¥Ê¥Á²½¡×¡ÖÈó·³»ö²½¡×¡ÖÃæÎ©²½¡×¤Î3¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Ì¤Ã£À®¤Î¤Þ¤ÞÀïÁè¤ò½ª·ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿È¯¤òÇã¤¦¤À¤í¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡¢ICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¤é¡¢Èà¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
ÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤¬º£ÀïÁè¤ò»ß¤á¤¿¤é¡¢Èà¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬ÀïÁè»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÈà¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤ÈÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿º£¡¢ÀïÁè¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥í¥·¥¢¤¬·ûË¡¤ÇÀêÍ¤òÀë¸À¤·¤¿4½£¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÇüÂç¤Ê¿ÍÅª¡¦·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤«¤é¤Ï¡¢ÅþÄìÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ï·ù¤¤¤À¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤¬¹¥¤¤À¡£¿Í¤¬»à¤Ì¤Î¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤ò¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤Ê¸½¼ÂÅª¤ÊÄó¸À¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤Ê¤¼³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ·óÇ¤¶µ¼ø¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È ¥Õ¥§¥í¡¼¡¢°ì¶¶¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë µÒ°÷¶µ¼ø¡Ê2022¡Á2026Ç¯¡Ë¡£¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊMBA¡Ë¡¢¥Ç¥å¡¼¥¯Âç³ØË¡Î§Âç³Ø±¡¡¢¥¤¥§¡¼¥ëÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØAMP¤ª¤è¤ÓÅìµþÂç³ØEMP½¤Î»¡£»³°ìëú·ô¤Ë¤ÆM¡õAÃç²ð¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£ÊÆ¹ñÎ±³Ø¤ò·Ð¤ÆÂçºåÆüÆü¿·Ê¹¼Ò¼ÒÄ¹¡£2002Ç¯¤Ë½éÅöÁª¤·¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç»²µÄ±¡µÄ°÷¡£Âè°ì¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤ÇÆâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯¡¢¶âÍ»¡¢ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢ÃÏÊýÊ¬¸¢¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
2010Ç¯¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥Õ¥§¥í¡¼¡¢2011Ç¯¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¥ê¥µ¡¼¥Á¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡Ê29Ì¾¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¥é¥ó¥É¸¦µæ½ê¡×¤ÇÅö»þÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¸¦µæ°÷¤È¤Ê¤ë¡£2012Ç¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ¯¼£²È¤Ç½é¤á¤Æ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¥±¡¼¥¹¡Ê»öÎã¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥ë¥±¥ó¡¦¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥È Á°¥¢¥¸¥¢¥Õ¥§¥í¡¼¡£
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÎ©Âç³Ø¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡·óÇ¤¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¡Ö¥¢¥¸¥¢ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢25´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê600Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤¬½¤Î»¡£2022Ç¯¤è¤ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥á¥ê¥«ÃÏÀ¯³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼çºË¡£
CNBC¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥É·Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ëGIIS¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¡¦¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£OpenAI¡¢Scale AI¡¢SpaceX¡¢NeuralinkÅù¡¢70¼Ò°Ê¾å¤ÎÀ¤³¦¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×91ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÆ¬¤ËÍè¤Æ¤â¥¢¥Û¤È¤ÏÀï¤¦¤Ê!¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£