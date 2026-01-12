¡ÚÆ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç50²¯±ß¡Û¡Ö´üÂÔ¡×¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¥Ð¥«¡¢¡Ö¸½¼Â¡×¤òÇã¤¦¥×¥í¡Ä20Ç¯¸å¡¢»ñ»º4ÇÜ¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¥ï¥±
Âà¶þ¤Ç¤âÌÙ¤«¤ë¡Ä¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼³ôÅê»ñ¡×¤¬¡¢·ë¶ÉºÇ¶¯¤Î»ñ»º·ÁÀ®½Ñ¤Ç¤¢¤ë¥ï¥±
Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³ô¤Ç»ñ»º50²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÈËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë3¤Ä¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤ò½é¸ø³«¡½¡½Í¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿°å»Õ ·ó ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÉã¤¬°¦Ì¼¤ËÊû¤²¤ëÃø½ñ¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡£4ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢49ºÐ¤ÇÇÙ¤È´ÎÂ¡¤Ø¤Î¤¬¤óÅ¾°Ü¤¬È½ÌÀ¡£¼ç¼£°å¤«¤é¤Ï¡Ö50ºÐ¤Ï·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â51ºÐ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿Åê»ñË¡¤ò°¦Ì¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÎÏ»ØÆî¡£ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤3¤Ä¤ÎÅê»ñË¡¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö°ìÀ¸º¤¤é¤Ê¤¤¤ª¶â¡×¤ò²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ßÌµ¤·¤Ç¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃø¼Ô¤è¤ê¡Ë¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø50Ëü±ß¤ò50²¯±ß¤ËÁý¤ä¤·¤¿ Åê»ñ²È¤ÎÉã¤«¤éÌ¼¤Ø¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Îò»ËÅª¥Ç¡¼¥¿¤¬Ë½¤¯¡Ö»Ä¹ó¤Ê³Êº¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ²È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ð¡¼¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ØÅê»ñ¡Ö4¤Ä¤Î²«¶âÂ§¡×¡Ù¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼¡Ê³ä°Â¡Ë³ô¤È¥°¥í¡¼¥¹¡ÊÀ®Ä¹¡Ë³ô¤Î¡ÖÇ¯Î¨¥ê¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥«¥´Âç³Ø¤Î¥æ¡¼¥¸¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Þ¤È¸½ºß¤Ï¥À¡¼¥È¥Þ¥¹Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¤Ç¡¢1926Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ³ô¤ÎÇ¯´Ö¥ê¥¿¡¼¥ó¤ò¡ÖÂç·¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×¡ÖÂç·¿¥°¥í¡¼¥¹³ô¡×¡Ö¾®·¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×¡Ö¾®·¿¥°¥í¡¼¥¹³ô¡×¤ËÊ¬¤±¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¡£
Âç·¿¡¦¾®·¿Ìä¤ï¤º¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¡×¤¬°µ¾¡
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç·¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï12.87¡ó¡¢Âç·¿¥°¥í¡¼¥¹³ô¤Ï10.77¡ó¡¢¾®·¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï14.87¡ó¡¢¾®·¿¥°¥í¡¼¥¹³ô¤Ï9.92¡ó¡½¡½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç·¿³ô¤â¾®·¿³ô¤â¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¥°¥í¡¼¥¹³ô¤ò¾å²ó¤ë¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡Ö7¡ó¡×¤ÎÍ¥°ÌÀ
¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«°Ê³°¤Î12¥«¹ñ¤Ç¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¥°¥í¡¼¥¹³ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤¬14.55¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥¹³ô¤Ï7.55¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¡£¤Ê¤ó¤È7¡ó¤â°ã¤¦¤ó¤À¡£
¡Ú²òÀâ¡ÛÅý·×¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡×¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«
Îò»ËÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Î°µ¾¡¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÄ¾´¶¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î·ë²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ú¤ä¤«¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆø¤ï¤¹µÞÀ®Ä¹´ë¶È¤è¤ê¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ê³ä°Â´ë¶È¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ÏÅê»ñ²È¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö7¡ó¤Îº¹¡×¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀäÂç¤Ê»ñ»º³Êº¹
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÌó7¡ó¤Î¥ê¥¿¡¼¥óº¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤«¤¬7¡ó¡×¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Ê£Íø¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îº¹¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë100Ëü±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¯Íø7¡ó¤È14¡ó¤Ç¤Ï¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó2ÇÜ¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌó4ÇÜ¤â¤Î»ñ»º³Êº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎò»ËÅª¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬°ì»þÅª¤ÊÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÅý·×ÅªÍ¥°ÌÀ¡×¤Î¤¢¤ëÂ¦¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÌµ¸À¤ÇÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´üÂÔ¡×¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤¦¤«¡¢¡Ö¸½¼Â¡×¤òÇã¤¦¤«
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥í¡¼¥¹³ô¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥¹³ô¤Î³ô²Á¤Ë¡Ö²á¾ê¤Ê´üÂÔ¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ç³ô²Á¤¬Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ºË¾Çä¤ê¤Ç³ô²Á¤ÏË½Íî¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤Ï¸µ¡¹¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¿¤á¡¢³ô²Á¤Ï³ä°Â¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤¬¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤ÇºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤ë¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦
¼þ¤ê¤¬ÏÃÂê¤ÎAI´ØÏ¢³ô¤äµÞÀ®Ä¹³ô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÃÏÌ£¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ÇÂà¶þ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Åê»ñ¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÎò»ËÅª¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¾¡¤ÁÇÏ¡×¤Ë¾è¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Á¡¢´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ÎÎ¨¡×¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ëÅê»ñ²È¤³¤½¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÂç¤¤Ê²Ì¼Â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
