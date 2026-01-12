全身タトゥーを「バカみたい」と後悔し除去した痕跡も…ナナ、下着なしで素肌を大胆披露

女優のナナが、衝撃的な姿を披露した。

ナナは最近、自身のインスタグラムを通じて、出演した広告映像を公開した。

【写真】そんなところまで!? ナナの“全身タトゥー”

公開された映像は、全体的にトーンを抑えた幻想的な雰囲気の中で、ナナの繊細な動きや奥深い眼差しを捉えている。流れるような背中のラインや妖艶な横顔を強調した演出により、飾らない美しさと官能的なムードが最大限に引き出されている。

今回の映像で特に印象的なのは、下着を着用せずに大胆に露わになったナナの背中だ。映像の中でナナは、骨のラインがはっきりと分かるほど華奢な後ろ姿を披露し、見る者の視線を奪った。

（画像＝ナナInstagram）

とりわけ注目を集めたのは、ナナの背中に、かつて全身に入れていたタトゥーを消した痕跡が確認できた点だ。

ナナは以前、全身タトゥーを「今思えばバカみたいだった」と後悔し、母親の勧めでタトゥーを除去していることを明かしており、今回の映像では、その跡がそのまま映し出された形となった。

（画像＝ナナInstagram）

なお、ナナは昨年11月15日、自宅に凶器を持った強盗が侵入する被害を受けた。この事件に関連し、今月20日に被告の初公判が予定されている。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ〜彼女の決断〜』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。