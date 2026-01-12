¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö🥯🌀🌌👩👧🧩¡×¤¬É½¤¹±Ç²è¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥°¥ë¤¬¿¼¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ç²è¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¦¥§¥¢¡¦¥ª¡¼¥ë¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥ï¥ó¥¹¡×¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¡õ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¥¤¥Ê¡¼¥È¡ÊÄÌ¾Î¡§¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡Ë¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¤Ç¡¢2023Ç¯¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ó¥Õ¡¼¤È¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¡ÊÊÂ¹Ô±§Ãè¡Ë¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¤¢¤ï¤»¡¢À¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃæÇ¯½÷À¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ð¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢¥«¥ó¥Õ¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿°Û¿§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
