ÇË¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Îµ¿Ìä¡Ä±§Ãè¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ÖÎÌ»Ò¤Î¤â¤Ä¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡¢´ñÌ¯¤Ç¤Õ¤·¤®¤Ê¸½¾Ý¤ÎÀµÂÎ
°µÅÝÅª¤ËÌÌÇò¤¤¡¢¡ÖÎÌ»ÒÏÀ¤ÎÌ¾ÃøÎòÂå¥Ù¥¹¥È10¡×¡Ê±Ñ»æ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡ËÁª½Ð¤Î·æºî¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ª
¿ô½½Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖÎÌ»ÒÎÏ³ØÀºåÌ²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÊªÍý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤òºÇ¤âÇº¤Þ¤»¤¿´ñÌ¯¤Ê¸½¾Ý¡á¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¡£¤¿¤È¤¨100ÃûkmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â½Ö»þ¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ø²ÌÎ§¤òÇË¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëÆæ¤ÎÎÌ»Ò¾õÂÖ¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÏÀÁè¤ò·Ð¤Æ¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÏÀÊ¸¤ä½ñ´Ê¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¡¢Æ¤ÏÀ¤Ê¤É¤ò¾ÄÎÄ¤·¿Ô¤¯¤·¡¢8Ç¯Ä¶¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤Æµ¤±Ô¤Î²Ê³Ø¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡Ù¡£´ÆÌõ¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¿Íµ¤Ãø¼Ô¡¦»³ÅÄ¹îºÈ¤µ¤ó¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Á°ÊÔ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Å·ºÍ¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Îµ¿Ìä¤ËÂ³¤¡¢¤½¤Î¸å¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦¡ÈÊªÍý³Ø»Ë¾åºÇÂç¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ò¿·Áõ²þÄûÈÇ¡Ó¡¡¡ÖÎÌ»ÒÏÀºÇÂç¤ÎÆñÌä¡×¤Ï¤É¤¦²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤«¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎÌ»Ò¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ï¡¢¡ÈÍ©Îî¡É¤Ë¤è¤ë±ó³ÖºîÍÑ¤Ê¤Î¤«
¡Ò2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò´Ö¤Î¡¢´ñÌ¯¤ÊÁê´ØÀ¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¡£¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡ÊEinstein¡Ë¡¢¥Ý¥É¥ë¥¹¥¡¼¡ÊPodolsky¡Ë¡¢¥í¡¼¥¼¥ó¡ÊRosen¡Ë¤¬EPRÏÀÊ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄóµ¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤¬¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÁê´ØÀ¤¬´°Á´¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¡£¡Ó
ÏÃ¤ò´ÊÁÇ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤Ë¡Ö2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¡×¤òÁª¤Ö¡£
ÅÅ»Ò¤Ë¤â¤Þ¤¿ÆâÉô¹½Â¤¤¬¤Ê¤¯¡¢Î³»Ò¤È¤·¤Æ¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤È¤¤ÏÅÀ¤Î¤´¤È¤¯¤Õ¤ë¤Þ¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅ»Ò¤Ï2²óÅ¾¤·¤Æ½é¤á¤Æ¸µ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¤ÊÎÌ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢1²óÅ¾¤Ç¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¡×¤Þ¤ÇÌá¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¥¹¥Ô¥ó1/2¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¦¥Í¥¸¤ò±¦²ó¤ê¤Ë²ó¤¹¤ÈÁ°¿Ê¤·¡¢º¸²ó¤ê¤Ë²ó¤¹¤È¸å¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ó1/2¤ÎÅÅ»Ò¤Î¡Ö¼«Å¾¼´¡×¤Ë¤Ï¡Ö¾å¸þ¤¡×¤È¡Ö²¼¸þ¤¡×¤Î2¤Ä¤ÎÊý¸þ¤¬¤¢¤ë¡ÊÁ°¼Ô¤ò¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡×¡¢¸å¼Ô¤ò¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡×¤È¤è¤Ö¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡Ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Áê´Ø¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ100ÃûkmÎ¥¤ì¤¿ÅÅ»ÒA¤ÈÅÅ»ÒB¤È¤«¤é¤Ê¤ë·Ï¤ËÂ¬Äê´ï¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅÅ»Ò¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Â¬Äê´ï¤òÅÅ»ÒA¤Ë¸þ¤±¤¿·ë²Ì¡¢ÅÅ»ÒA¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂ¬Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤¹¤ë¡£ÅÅ»ÒA¤¬¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¤È´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¡Ê¤½¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¼¥íÉÃ´Ö¤Ç¡ª¡Ë¡¢100ÃûkmÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÅÅ»ÒB¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë¡Ê´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤·¤Ë¡ª¡Ë¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£Áê´Ø¤ò¤â¤Ä¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿¡Ë2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤Î¹ç·×¥¹¥Ô¥ó¤Ï¡¢É¬¤º¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢100ÃûkmÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÅÅ»ÒB¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅÅ»ÒA¤Î¥¹¥Ô¥ó¤¬¾å¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ÎÆÃ¼ìÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿®¹æÅÁÃ£¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï¸÷¤ÎÂ®ÅÙ¡áÉÃÂ®30Ëükm¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÅ»ÒA¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤¬¡¢¸÷Â®ÅÙ¤Ç100ÃûkmÎ¥¤ì¤¿ÅÅ»ÒB¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï3.3²¯ÉÃ¡ÊÌó10Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö½Ö»þ¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£´ÑÂ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¸½¤ì¤ëÅÅ»ÒA¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤¬½Ö»þ¤ËÅÅ»ÒB¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆÃ¼ìÁêÂÐÀÍýÏÀ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÅ»ÒA¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤¬½Ö»þ¤Ë¡ÊÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡ËÅÅ»ÒB¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤ò´°Á´¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅÅ»ÒA¤òÂ¬Äê¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ë¡ÊÅÅ»ÒA¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤¤¤«¤ó¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ë¡¢ÅÅ»ÒB¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Î¾õÂÖ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²¼¸þ¤¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©
µÕ¤â¤Þ¤¿¤·¤«¤ê¤Ç¡¢¤â¤·ÅÅ»ÒA¤Î¥¹¥Ô¥ó¾õÂÖ¤òÂ¬Äê¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡Ö²¼¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥À¥¦¥ó¡Ë¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢100ÃûkmÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ëÅÅ»ÒB¤Î¥¹¥Ô¥ó¾õÂÖ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÎÂ¬Äê¤â¤Ê¤·¤Ë¡Ö¾å¸þ¤¡Ê¥¹¥Ô¥ó¡¦¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ÅÅ»ÒA¤ËÂ¬ÄêÁàºî¤ò»Ü¤¹°ÊÁ°¤Ë¡¢ÅÅ»ÒB¤Î¥¹¥Ô¥ó¾õÂÖ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È·ëÏÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¢¤¿¤«¤â°ø²ÌÎ§¤òÇË¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¡ÈÍ©Îî¡É¤Ë¤è¤ë±ó³ÖºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ¾òÍý¤Ê·ëÏÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ò¡ÖÉÔ´°Á´¤ÊÍýÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×ÍýÏÀ¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âÌ¾¤ÊÊªÍý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×ÍýÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¼¥ó¥Ù¥ë¥¯¤Î¡ÖÉÔ³ÎÄêÀ¸¶Íý¡×Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¤âÎÌ»Ò¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¡ÊÊªÍýÎÌ¡Ë¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê´Ø¤·¤Æ¤¤¤ë2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¡Ê¹ç·×¥¹¥Ô¥ó¤¬¥¼¥í¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢°ìÊý¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¤òÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦°ìÊý¤ÎÅÅ»Ò¤Î¥¹¥Ô¥ó¾õÂÖ¤¬Â¬Äê¤Ê¤·¤ËÀµ³Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×ÍýÏÀ¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÉÔ³ÎÄêÀ¸¶Íý¤Ë¤è¤ëÂ¬ÄêÃÍ¤Î¡Ö¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¡×¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¸ÅÅµÊªÍý³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÊÂ¬Äê´ï¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê¸íº¹¤ò½ü¤±¤Ð¡ËÂ¬ÄêÃÍ¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤â»Ä¤é¤º¡¢ÌÀÎÆ¤Ë·èÄê¤Ç¤¤ë¡Ö·èÄêÏÀ¡×¤Ëµ¢Ãå¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖEPR¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×ÍýÏÀ¤Ï¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥à¤òÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤·¤¿¡£¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¥®¥ë¥À¡¼¤¬¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥à¤Ï1980Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢¼¹Ù¹¤Ë¤³¤ÎÍýÏÀ¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡ÖÈó¶É½êÅª¡×¤Ëµ¯¤³¤ë
°ìÊý¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤¬¡¢1964Ç¯¤ËË¬¤ì¤ë¡£
ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¤ÏÅö»þ¡¢EPRÏÀÊ¸¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ù¥ë¤ÏÅö½é¡¢¥Ü¡¼¥à¤Î¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×ÍýÏÀ¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¼«¤é¡Ö»×¹Í¼Â¸³¡×¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÎ³»Ò´Ö¤Î¡ÖÁê´ØÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¡¢EPRÏÀÊ¸¤¬ÍýÏÀ¤ò¡Ö¶É½êÅª¡×¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¶É½êÅª¤È¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¤¬ÉôÊ¬¤«¤éÉôÊ¬¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¥ë¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÁê´Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¤¬100Ãûkm¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°ìÊý¤ÎÅÅ»Ò¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤¬½Ö»þ¤Ë¤â¤¦°ìÊý¤ÎÅÅ»Ò¤Î¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÅÅ»Ò¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤Ï¶É½êÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊ¬Î¥ÉÔ²ÄÇ½¡×¤Ê1¤Ä¤Î·Ï¡Ê¤½¤¦¡¢Á´ÂÎ¤Ç1¤Ä¡ª¡Ë¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·Ï¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤ÏÉôÊ¬¤«¤éÉôÊ¬¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÏÁ´ÂÎ¤Ë½Ö»þ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·ÏÆâ¤ÎÁ´ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖÈó¶É½êÅª¡×¤Ëµ¯¤³¤ë¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡ÖEPRÏÀÊ¸¡×¤¬¼¨¤¹2¤Ä¤ÎÁê´Ø¤·¤¿ÅÅ»Ò¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨100ÃûkmÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â1¤Ä¤Î·ÏÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¬Äê·ë²Ì¤Ï·ÏÁ´ÂÎ¤ËÈó¶É½êÅª¤ËµÚ¤Ö¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¿®¹æ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¿®¹æ¤Ê¤·¤Ç¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢·ÏÆâ¤ÎÎ³»Ò¡ÊÎÌ»Ò¡Ë¤¿¤Á¤¬¡Ö¤â¤Ä¤ì¤Æ¡×¤¤¤ë¤«¤é¡½¡½¡£
¤â¤Ä¤ì¤¿Î³»Ò¤¿¤Á¤«¤é¤Ê¤ë1¤Ä¤Î·Ï¤Ï¡¢¡ÖÉôÊ¬¡×¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡ÖÉôÊ¬¤«¤éÉôÊ¬¤ËÅÁ¤ï¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¶É½êÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ïµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡£¡ÖÈó¶É½êÀ¡×¤È¡ÖÊ¬Î¥ÉÔ²ÄÇ½À¡×¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ù¥ë¤Ï¡¢¤â¤Ä¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÎÌ»Ò¤ÎÁê´ØÀ¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡¢¤¢¤ë¡ÖÉÔÅù¼°¡×¤ò¿ô³ØÅª¤ËÆ³¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¡Ö¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃåÁÛ¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÆ±Î½¤Î¥é¥¤¥ó¥Û¥ë¥È¡¦¥Ð¡¼¥È¥ë¥Þ¥ó¤ÎÍú¤¯¡¢º¸±¦¤Ç¿§¤Î°Û¤Ê¤ë·¤²¼¤À¤Ã¤¿¡Ê¤³¤Î¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÅ¿Ëö¤â¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
¡ÈÇË¤ì¡É¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Î´°Á´À®Î©¡×
¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¤¬À®¤êÎ©¤Æ¤Ð¡Ö±£¤ì¤¿ÊÑ¿ô¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬À¸¤¸¡¢¡ÖÈó¶É½êÀ¡×¤ä¡ÖÊ¬Î¥ÉÔ²ÄÇ½À¡×¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·Ï¤ÎÉôÊ¬ÉôÊ¬¤ò¹Í¤¨¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡Ê¶É½êÅª¡Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·èÄêÏÀ¤Ë½¾¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÏÉÔ´°Á´¤ÊÍýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¤¬À®Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤ª¤ê¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡½¡½¡£
1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¤ò¼Â¸³Åª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë»î¤ß¤¬Â¿¤¯¤Ê¤µ¤ì¡¢1980Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¤¢¤ë·èÄêÅª¤Ê¼Â¸³»ö¼Â¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ù¥ë¤ÎÉÔÅù¼°¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¡ÊÇË¤ì¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤¬´°Á´¤ËÀ®¤êÎ©¤Á¡¢À²¤ì¤Æ¤½¤ÎÀµÅöÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»þ¤¹¤Ç¤ËÃÙ¤¯¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¡ÖÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÏÉÔ´°Á´¤Ç¤¢¤ê¡¢¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÁðÍÕ¤Î±¢¤Ç¡¢Èà¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
ÎÌ»Ò¤Î¤â¤Ä¤ì¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Î¤â¤Ä¤ì
ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤ÎÍýÏÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅöÀ¤ËÆñÌä¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ÎÀµÅöÀ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡ÖÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¡×¡ÊQuantum Entanglement¡Ë¡£
¤½¤Î´ñÌ¯¤Ç¤Õ¤·¤®¤Ê¸½¾Ý¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ä¥Ü¡¼¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤¿¤ÎÊªÍý³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¡¢»þ¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤â¤â¤Ä¤ì¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ»ÒÏÀ¤ÎÀºåÌ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¥®¥ë¥À¡¼¤¬¸«»ö¤Ë²ò¤¤Û¤°¤¹¡Ö¤â¤Ä¤ì¤ÎÊª¸ì¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¡Ø±§Ãè¤Ï¡Ö¤â¤Ä¤ì¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¡Ê¶µ²Ê½ñ¤ä·¼ÌØ½ñ¡Ë¤Ç¤Ï¸«¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥®¥ë¥À¡¼¤Î»Å»ö¤Ïµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊªÍý³ØÀì¹¶¤Î³ØÀ¸¤Ë¤â°ìÆÉ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤ë¡£
