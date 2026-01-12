ËèÆü10Ê¬¤Ç·ãÊÑ¡Ä¸µG¥¨¡¼¥¹¤¬Í£°ìÂ³¤±¤¿¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¡¡¡È0.2ÉÃ¤ÎÉÔÍø¡É¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÈë·í
·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Ë½õ¸À¡ÖËèÆü50²ó¤À¤±¡¢10Ê¬¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¸°¤Î1¤Ä¤Ë¡¢¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤ÄÂ¦¤Î¸ª¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶µ¼¼¡×¤¬2025Ç¯12·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±Ç¯¤Þ¤Çµð¿Í2·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢2026Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸30¿Í¤Ë¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÎý½¬ÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËèÆü50²ó¤À¤±¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È10Ê¬°ÊÆâ¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤êÂ³¤±¤¿Îý½¬¤Ï¤³¤Î1¤Ä¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡£²ó¿ô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤¿Èë·í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡NPBÄÌ»»173¾¡¤òµó¤²¡¢MLB¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿±¦ÏÓ¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ïº¸¸ª¤ÎÆ°¤¡£¡Öº£¤Ï¤¹¤°¤Ë¿ô»ú¤¬½Ð¤ë»þÂå¡£Åê¼ê¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÌó0.4ÉÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬±¦Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢º¸¸ª¤¬Áá¤¯³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌó0.6ÉÃ¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÎÏ¤ó¤ÇÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¯¤³¤È¤Çµå»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÌó0.2ÉÃ¤ÎÍ±Í½¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤Ëµå¤Î½Ð¤É¤³¤í¤¬¸«¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤ë¡£¡ÖµåÂ®¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢À¨¤¤ÊÑ²½µå¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ïµå¤ò±£¤¹¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬¡¢Âç¤¤Êº¹¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¤ì¤ë¸·¤·¤¤¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¡£¡Ö¤À¤«¤éÂÎ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Æ§¤ß¹þ¤ó¤Àº¸Â¤¬Ãå¤¯»þ¤Ë¡¢º¸¸ª¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ËèÆü50²ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ãæ³ØÀ¸¤Ë»ØÅ¦¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÁ°¤«¤éÂÇ¼Ô¤Ë¤Ïµå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¤âÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤¿·¬ÅÄ»á¡£»²²Ã¤·¤¿30Áª¼êÃæ¡¢Åê¼ê¤Ï10¿Í¤ª¤ê¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤¬¸ª¤Î³«¤¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÁ°¤«¤éÂÇ¼Ô¤Ë¤Ïµå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÍÞ¤¨¤è¤¦¡¢ÎÏ¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¾åÈ¾¿È¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¤¬³«¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤ò²æËý¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²æËý¤·¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÂÇ¼Ô¤È0.4ÉÃ¤Î¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£0.2ÉÃ¤Îº¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï8¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£Ç¯¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ¤¬Áá¤¯³«¤¤¤ÆÁá¤¯¤«¤éµå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·²æËý¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤ì¤Ð´¬¤ÊÖ¤·¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖµåÂ®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ß¤ó¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂÇ¼Ô¤âÎÏ¤¬Æþ¤ë¤«¤é¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡£Æ®Áè¿´¤ÏÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£Äø¤è¤¯ÎÏ¤òÈ´¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¡ÖËÍ¤Ï1»î¹ç´°Åê¤·¤Æ135µåÅê¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤Ï40¡Á50µå¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÐÎÏ¤ò7¡Á9³ä¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡ÖÄ¾µå¤À¤±¤Ç¤â140¥¥í¡¢143¡Á144¥¥í¡¢145¡Á146¥¥í¤È3¼ïÎàÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÊÑ²½µå¤â1µå¼ï¤Ç¿ô¥Ñ¥¿¡¼¥óÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åê¼ê¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤ÄÂ¦¤Î¸ª¤¬Áá¤¯³«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£É¬Í×°Ê¾å¤ËÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë