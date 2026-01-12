ÍÂ¼²Í½ã¤Î»Ð¤¬¾×·â¥Ó¥¥Ë»Ñ¡ªÈþÍÆÀ°·Á¹ðÇò¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¤¬10¥¥í¸ºÎÌ¡Ö°ìÃÊ¤È¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×
½÷Í¥ÍÂ¼²Í½ã¡Ê32¡Ë¤Î»Ð¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÂ¼ÍõÎ¤¡Ê35¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¡¡¤³¤Î»£±Æ»þ¤ÎÂÎ·¿¡¢·ë¹½¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¤Õ¤È¤ó¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍõÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊåºÎï¤À¤«¤é¡£ÍõÎ¤¤µ¤ó¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÍõÎ¤¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤¤Í¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤¢¤¶¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍõÎ¤¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ÇÍÆ»Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢2018Ç¯¤Ë»õ·Ô¤òºï¤ë»õÆù·ÁÀ®¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£19Ç¯3·î¤Ë¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ÖÎØ³Ô¶ºÀµ¤È¤¤¤¦¹ü¤«¤éÎØ³Ô¤òÀ°¤¨¤ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤ÏÌó10¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö1Ç¯¤«¤±¤ÆÌó10kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤³¤³¿ô¥ö·î¤Ï¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸ºÎÌ¸å¤ÎÊý¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¿ÈÂÎ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ºÎÌÁ°¤È¸ºÎÌ¸å¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¸ºÎÌ¸å¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÂÎ¤¬¥·¥ã¡¼¥×¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢°õ¾Ý¤â¤¬¤é¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£