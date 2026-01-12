¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè101²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×ÎòÂå²¦¼Ô5ÁÈvs½é½Ð¾ì12ÁÈ 20ÅÀËþÅÀ¤¬13ÁÈÃÂÀ¸¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëÂÐ·è¡ª¡ÚÇëËÜ¶Ö°ì¡¦¹á¼è¿µ¸ã¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
ËÜÆü1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤è¤ë7»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤Î¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè101²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£
1979Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè101²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡£°ìÈÌ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¥¼¥í¤«¤é°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤ê¾å¤²ÈäÏª¡£¤½¤³¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤´¶Æ°¤Î¥É¥é¥Þ¡£¤¤¤è¤¤¤èº£ÌëÊüÁ÷¡ª
»Ê²ñ¤Î¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤¬Çï¼ê³åºÓ¡ª¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡È¿·¤·¤¤²¾Áõ¤ÎÊª¸ì¡É¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤È¡¢¿µ¸ã¤â¡Ö¡È¿·»þÂå¤Î²¾ÁõÂç¾Þ¡É»Ï¤Þ¤ê¡ª»Ï¤Þ¤ê¡Á¡ª¡×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤â½ª»ÏÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¿Ê¹Ô¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿4ºÐ¡Á84ºÐ¡¢ÎòÂå²¦¼Ô5ÁÈ¡¢½é½Ð¾ì¤Ï12ÁÈ¤ÎÀº±Ô35ÁÈ¤¬ºîÉÊ¤òÈäÏª¡£Á°²ó¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤Ç3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Á¤Ó¤Ã»ÒËâ½÷¤Ë²¾Áõ¤·ËâË¡¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò¡£¼Â¤Ë9²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦³á¸¶Èæ½Ð¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉâÀ¤³¨¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤È10²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£
ºÇÂ¿½Ð¾ì54²óÌÜ¤Î»°°æ¾¡É§¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ÇGO¡ª¡×¤Ç¡¢¸«»ö¹ç³Ê¤Ê¤ë¤«!? 76ºÐ¤Î½÷À¤Ï¡¢1¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê»Å³Ý¤±¤Î¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼Êª¸ì¡×¤Ç¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡ª¡×¤È¿³ºº°÷¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤â¡£
»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â³§¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯²¾ÁõÂç¾Þ¡£ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊºîÉÊ¤«¤é¡¢²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢Çú¾Ð¤È´¶Æ°¤¬ËþºÜ¡ª20ÅÀËþÅÀ¤¬¤Ê¤ó¤È13ÁÈ¤âÃÂÀ¸¡ª¤É¤ÎºîÉÊ¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤«!?
¢£ÇëËÜ¶Ö°ì ¥³¥á¥ó¥È
¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤ÆÍè¤¿¡×¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤â¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥ÈÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤Í¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢¿ô½½Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤Í¡ª
¢£¹á¼è¿µ¸ã ¥³¥á¥ó¥È
²¾ÁõÂç¾Þ¤Î¿·»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ç¤¹¡ª
101²ó¡ª¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ò¿Ê¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡ª¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ã»Ê²ñ¡ä
ÇëËÜ¶Ö°ì¡¡¹á¼è¿µ¸ã
¡ã¿³ºº°÷¡Ê¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª½ç¡Ë¡ä
¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¦°ËÆ£ÈþÀ¿¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡¦¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡¦ÃæÂ¼ÊÆµÈ¡¦Á¥±Û±Ñ°ìÏº¡¦¾¾´ÝÎ¼¸ã¡¦¤ä¤¹»Ò¡¦µÈÂ¼¿ò¡ÊÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡Ë
¡ãÍ¥¾¡¾Þ¶â¡ä
100Ëü±ß
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@masquerade
ÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ntv.co.jp/kasoh/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@kasoh_taishou
ÈÖÁÈ¸ø¼°TikTok¡§@kasoutaisyou