ÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡¡¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¥ï¥±¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¶¦±é¼ÔÁ´°÷¤¬¶¦´¶¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð
¡¡ºòÇ¯7·îËö¤Ë²ò»¶¤·¤¿¸µ¡¦ÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶î¤±È´¤±¤Æ·Ú¥È¥é¡×¤ÎÌßÅÄ¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤«¤ï¤«¤ë¶â¡©¡×¡Ê¸å8¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤ËÆþÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¤ÇËþÊ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë¶â?¡×¡£Æ±Å¹¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç700Å¹ÊÞ°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢LINE¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¥Á¥§¡¼¥óÅ¹1°Ì¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌßÅÄ¤Ï¡Ö¿©¤¤¤·¤óË··Ý¿Í¥Á¡¼¥à¡×¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ»²Àï¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Øñ»Ò¤Î²¦¾¡Ù¹¥¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Í¥ë¥½¥ó¥º¡×ÏÂÅÄ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡¢¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡×ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¡¢ÌßÅÄ¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¡×ÂçÄáÈîËþ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¿©»ö´Ö¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö»ä¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Çñ»Ò¤ÎÅòµ¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë!¤¢¤ÎÅòµ¤¤¤¤¤¤è¤Í!µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤È¡¢ÂçÄá¤â¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£Á´°÷¤¬¶¦´¶¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ËVTR¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤À¤è!¡×¡ÖÍá¤Ó¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢Çú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£