¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2003Ç¯9·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë»³ÅÄ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡ØOhaa¡Ái¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ë¤ÏÈþ¤·¤µºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏÈ¯ÇäÃæ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¤ò¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¼«¿È¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¹õ¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ÇÐÊ¤àÈà½÷¤ÎÁ´¿È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö½÷¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»³ÅÄ¤¢¤¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@_.yamada.aiii._¡Ë
