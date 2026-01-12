SUPER EIGHT¡¦²£»³Íµ¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡È¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¡É¡Ö¤¢¤ó¤Þ¹üÀÞ¤È¤«¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡Ùµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢±óÆ£·û°ì¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î¥í¥±Ãæ¤Ë¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤ò2025Ç¯12·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿²£»³¤¬¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¹üÀÞ¤È¤«¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²£»³Íµ¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õÅçÂÞ´²»Ò¤È·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾¾ËÜ±é¤¸¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢É×¤Ç¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÆ»É§¤ÈÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤òÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢±óÆ£¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¥Æ¥ìÅì¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤¹¤²¤¨¤Ê¥Æ¥ìÅì¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÃæ¿È¤Ï¤Þ¤ë¤Ã¤¤ê°ã¤¦¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡£Á´Á³¥¿¥¤¥×¤Î°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä±é¤¸¤ëµÈ²¬»í¿¥¤Ï¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¤ËÆ´¤ì¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Î¢ÀßÄê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²Ê³Ø¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²£»³Íµ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆ»É§¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤ÎÈó²Ê³ØÅª¤ÊÃËÀ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÈà¤ò²Ê³Ø¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡É¤«¤é¡È¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ê¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡É¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÄí¤òºî¤ê¡¢Î¼²ð¤ÈÆ»É§¤Î²ÈÄí¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤È¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤ËÊÒ»×¤¤¤¬¼Â¤é¤Ê¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ËÜ¡£º£ºî¤Ç¤ÎÉ×ÉØÌò¤È¤·¤Æ¤Î¶¦±é¤Ë¡Ö20Ç¯Íè¤ÎÎø¤¬¼Â¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤â¡¢°ìÊý¤Î²£»³¤Ï¡Ö¤Þ¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£²£»³¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤¯¡×¤È·Ç¤²¤¿²£»³¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë2025Ç¯¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤ª»Å»ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡ÖÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤ä¤Ê¤È»×¤¦ºÐ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ï«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ó¤Þ¹üÀÞ¤È¤«¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢2025Ç¯12·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¼«¿È¤Î¹üÀÞ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ1·î16Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¡£
