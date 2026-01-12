SixTONES¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢´Ú¹ñ¤Î¡È»ëÄ°Î¨²¦»Ò¡É¡¢Æ±À¤Âå¤Î¡ÈÂçÊªÆóÀ¤ÇÐÍ¥¡É¤â¡Äº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¼¡¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¡ÖÄ¶¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡×¤¿¤Á¤Î¼ÂÌ¾
¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÈÁö¡É¡×
¡Ú²èÁü¡ÛSixTONES¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Äº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¼¡¤Ë¶¦±é¤¹¤ë¡ÖÄ¶¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¡×¤¿¤Á¤ò¸«¤ë
¡¡2025Ç¯¤ò¤½¤¦É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤À¡£
¹ÈÇò»Ê²ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿º£ÅÄÈþºù¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¢¡¢¡¢¡
¹ÈÇò¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿º£ÅÄÈþºù
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·É×ºÊ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢ºòÇ¯¤ÎNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤±é¤¸¤ëÌø°æ¿ó¤ÎºÊ¡¦¤Î¤ÖÌò¤òÇ®±é¤·¤¿º£ÅÄ¡£
¡ÖÅÚº´ÊÛ¤ËÆåÅá¡¢Â®µ¤È³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï³Ú²°¤Ë¤³¤â¤é¤º¡¢Á°¼¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂÔµ¡¾ì½ê¤ÇËÌÂ¼¤µ¤ó¤é¶¦±é¼Ô¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ý¤Á´ó¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤ÇÄ«¥É¥é¤ÎÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤ÏNHK¤ÎÎòÂå¥É¥é¥ÞÃæ1°Ì¤Î»ëÄ°¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ë²÷µó¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤é¤È¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÂçÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¿ó¤ÎÊì¤ò±é¤¸¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤â¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£Ãæ±à¥ß¥Û¤µ¤óµÓËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ä¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¿Ô¤¯¤·¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÂçÉñÂæ¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È¥á¥âËâ¡É¤Ë
¡¡º£ÅÄ¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¿¥ÅÄÍµÆó¤È¤È¤â¤ËÌ³¤á¡¢½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ö»Ê²ñ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¤ä¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤òÇ®¿´¤Ë¥á¥â¡£¤ª¼êÀö¤¤¤Î²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊTBS´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¹ÈÇò¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¡ÈÊÙ¶¯¡É¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁÄÊì¤¬¹ÈÇò½Ð±é¤ò´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¹ÈÇò¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¡ª¡Ù¤È¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
º£ÅÄ¤¬¶¦±é¤¹¤ëÄ¶¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥ÓCMÊüÁ÷²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£º£Ç¯¤ÏÆü´Ú¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥á¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥é¥Ö¡Ù¡Ê²¾¡Ë¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¡£
¡Ö´Ú¹ñ¤Î¡È»ëÄ°Î¨²¦»Ò¡É¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤È¤ÎW¼ç±é¤Ç¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤¬°Û¤Ê¤ë2¿Í¤¬¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¢¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£11·îº¢¡¢»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´Ú¹ñ·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤ÇÂçÊªÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤È¡Ä
¡¡¤½¤ó¤Êº£ÅÄ¤Î¡¢¼¡¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈÏ¢¥É¥é¤Î¼ç±éÆâÄê¾ðÊó¤ò¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î7·î´ü²ÐÍË9»þÏÈ¤Î°åÎÅ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥É¥é¥Þ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤â¼Â¤Ë¹ë²Ú¡£¤¢¤ÎÂçÊªÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤â½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº´Æ£¹À»Ô¤ÎÂ©»Ò¤Î´²°ìÏº¤Ç¤¹¡£º£ÅÄ¤È²¿ÅÙ¤«¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤â¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ïº£ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿郄¶¶Àô»á¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡£¡ÖÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Âç·¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¤ÇÀÄ¿¹ÊÛ¤Î´Ç¸î»ÕÌò¤ò±é¤¸¤¿¤¬¡¢
¡Öº£²ó¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµßÌ¿°å¡£µ¬Â§¤òÇË¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë½÷À¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÀµµÁ´¶¤ä°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤ÏÄ«¥É¥é¤Ç±é¤¸¤¿¤Î¤Ö¤ò»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥Æ¥ìÄ«¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤¬¡¢¡Öº£¸å¤ÎÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
SixTONES¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¶¦±é¤â
¡¡·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢Ìò¤ÎÂç¾®¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬´èÄ¥¤ì¤ëº¬¸»¡¢¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏSixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤È¶¦±é¤¹¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼±Ç²è¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡26Ç¯¤â¡È¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡É¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2026Ç¯1·î1Æü¡¦8Æü¹æ¡Ë