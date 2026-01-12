Å·µ¤Í½Êó¤Î¡ÈÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¡É¡¡AIµ¤¾ÝÍ½Êó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¤Î¤«¡©
¡¡µ¤¾ÝÍ½Êó¤ÏAI¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µ¤¾ÝÄ£AIÀïÎ¬´ë²èÄ´À°´±¤ÎÊ¿¸¶ÍÎ°ì»á¤¬¡¢¡ÖAIµ¤¾ÝÍ½Êó¡×¤Î²è´üÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅ·µ¤Í½Êó¤Ë¤Ï¥¹¥Ñ¥³¥ó¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤
Å¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯
¡¡2022Ç¯¤Î11·î¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êÄÌ¿®µ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ê²Ú°Ù¡Ë¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¡ÖPangu-Weather¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Pangu-Weather¤Ï1½µ´ÖÀè¤Þ¤Ç¤Îµ¤²¹¡¢É÷Â®¤Ê¤É¤òÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇÍ½Â¬¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Í¿ô¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ë²¤½£Ãæ´üÍ½Êó¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊECMWF¡Ë¤ÎÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¡¢Èà¤é¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤ËÈà¤é¤ÎÏÀÊ¸¤ÏººÆÉ¤ò·Ð¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³Ø»¨»ï¡ÖNature¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÊ¿¸¶ÍÎ°ì»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡ECMWF¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ôÃÍÍ½Êóµ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤âµÒ°÷¸¦µæ°÷¤È¤·¤ÆÂÚºß¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²Ê³Ø¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦ºÇ¿·±Ô¤Î¸¦µæ³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÏÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤É¤ò°·¤¦Âç¼êIT´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÇüÂç¤ÊÍ½»»¤È·×»»»ñ¸»¤¬¤¢¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿AI¤ÎÀìÌç²È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í×ÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏECMWF¤ÎÍ½Â¬¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¡¢µ¤¾Ý³Ø¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Çºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÎÎã¤Ë¸Â¤é¤º¡¢AI¤Ë¤è¤ëµ¤¾ÝÍ½Â¬¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê²½¤·¡¢Å·µ¤Í½Êó¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ²è´üÅª¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¹æË¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î2·î¡¢È¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤ÎNVIDIA¤¬AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¡ÖFourCastNet¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏECMWF¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
AI¤Ë¤è¤ëµ¤¾ÝÍ½Â¬
¡¡11·î¡¢Ãæ¹ñÈ¯¤ÎPangu-Weather¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢µ¤¾Ý´Ø·¸¼Ô¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë12·î¤Ë¤ÏGoogle¤¬AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¡ÖGraphCast¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Pangu-Weather¤è¤ê¤âÀºÅÙ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¡¢AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÍ½Êó¤Ï¡Ö¸¦µæÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀºÅÙ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÉ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤ÈGoogle¤Ï¤½¤ÎÉ¾²Á¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ECMWF¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢µ¤¾Ý´Ø·¸¼Ô¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏECMWF¤Ë¤è¤ëAIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¡ÖAIFS¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¼Â±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ç¤âº£Ç¯4·î¡¢ÀèÃ¼AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¤¾Ý¤ÎÍ½Â¬¡¦¾ðÊó¤Î¹âÅÙ²½¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤¬¿Þ¤é¤ì¡¢AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¤ÎÀè¹ÔÅª¤Ê³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï1996Ç¯¤Ëµ¤¾ÝÂç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ°ÊÍè30Ç¯¶á¤¯µ¤¾ÝÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡¢¿ôÃÍÍ½Êó¡Ê¸å½Ò¡Ë¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤¿Í½Êó¤ÎÊ¬Ìî¤ËÄ¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î4·î¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿AIÀïÎ¬´ë²èÄ´À°´±¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¾Ý¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Ë´Ø¤·¤¿´ë²èÎ©°Æ¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢AIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¤âËüÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤Î¿ôÃÍÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤¬Âç»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿ôÃÍÍ½Êó¥â¥Ç¥ë¤ÈAIµ¤¾Ý¥â¥Ç¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î°ã¤¤¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
