ËÌ³¤Æ»¤ØÅÏ¤Ã¤¿¡Ö200·Ï¥«¥é¡¼¤Î¿·´´Àþ¡×ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¡ª ¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¿¼Ìë¤ËÁö¤ë!?
È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Ç¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³
¡¡JRÅìÆüËÜ¤«¤éÅ´Æ»·úÀß¡¦±¿Í¢»ÜÀßÀ°È÷»Ù±çµ¡¹½¡ÊJRTT¡Ë¤Ë¾ùÅÏ¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤ËÅÏ¤Ã¤¿E2·Ï¿·´´Àþ¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¸å¤Ë¤¢¤ë¡¢¿·´´Àþ¤È²ßÊªÎó¼Ö¤¬ÀþÏ©¤ò¶¦ÍÑ¤¹¤ëÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤ÎÂ®ÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¡¢ÀßÈ÷¤Îµ¡Ç½¤ä°ÂÁ´À¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÁö¹Ô»î¸³¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤¦ÊÑ¤ï¤ë¡ªÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤Î¹âÂ®²½¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¡¡Å´Æ»±¿Í¢µ¡¹½¤Ï2025Ç¯12·î¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ëÁ°¸å¤Ë¤¢¤ëÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤Î¹âÂ®²½¤Ë¸þ¤±¡¢¿®¹æ³ÎÇ§»î¸³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Î¸øÊç¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¡£È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Ç¡¢»î¸³¼ÖÎ¾¤òÍÑ¤¤¤¿¹âÂ®Áö¹Ô»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿®¹æ»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ËÂ¬Äê´ï¶ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤ò¹âÂ®¤ÇÁö¹Ô¡£ATC¡Ê¼«Æ°Îó¼ÖÀ©¸æÁõÃÖ¡Ë¿®¹æ¼õ¿®¾õ¶·¤ÈATCÅÅÊ¸¤Î³ÎÇ§¡¢Ìµ¿®¹æ»þ´Ö¤ÎÂ¬Äê¡¢ÃÏ¾å»Ò¤Î¼Ö¾å·ë¹ç¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏE2·Ï¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î»þ´ü¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2026Ç¯12·î17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢È¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¡Á¿·ÀÄ¿¹´Ö¤Ç·×11²ó¤Î¿®¹æ³ÎÇ§»î¸³¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹Ô»î¸³¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤°¿¼Ìë¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï»î¸³¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢2028Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤ÎºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ò¸½¹Ô¤Î140km/h¤«¤é260km/h¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÌÀ¤«¤ê¶è´Ö¤ÇÌó9Ê¬¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤¿¶¦ÍÑÁö¹Ô¶è´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÌó14Ê¬¤Î½êÍ×»þ´ÖÃ»½Ì¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ØÅÏ¤Ã¤¿E2·Ï¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏJ66ÊÔÀ®¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅìËÌ¡¦¾å±Û¿·´´Àþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¡ÖÅ´Æ»³«¶È150Ç¯¡×¡Ö¿·´´ÀþYEAR2022¡×¤Î°ì´Ä¤Ç200·Ï¥«¥é¡¼¤ËÊÑ¹¹¡£2024Ç¯3·î15Æü¤ËÄê´ü±¿ÍÑ¤«¤éÂà¤¤¤¿¸å¡¢¿·³ã¹Á¤«¤éÈ¡´Û¹Á¤Þ¤ÇÁ¥¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¡¢200·Ï¥«¥é¡¼¤Î¤Þ¤ÞÈ¡´Û¿·´´ÀþÁí¹ç¼ÖÎ¾½ê¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
