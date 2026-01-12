ÆüËÜ¿Í¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¸¢ÃÎ¼±¡×¤À
2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉÍÅÄ·É»Ò»á¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÎ©·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤Ç¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄÅÅÄÂç²ð»á¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÅ¤ÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤òµ»ö¤È¤·¤Æ5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ø³«¤¹¤ë¡¢Âè4²ó¤Ç¤¹¡£
¿Í¸¢°Õ¼±¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¡Ö¿Í¸¢ÃÎ¼±¡×
ÄÅÅÄÂç²ð¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÅÅÄ¡Ë¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤òÆþ¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸Å²ì¤µ¤ó¤¬´ðÁÃ¤Î¤È¤³¤í¤«¤é³Ø¤Ó¤Ê¤ª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬»×¤¤¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ó¤¼¤óÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤¦¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤ë¤·¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬¿Í¸¢¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÆüËÜ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Í¸¢¶µ°é¤ÈÆ±ÏÂ¶µ°é¤¬¥Ë¥¢¥ê¡¼¥¤¥³¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¸Å²ì»Ë·ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å²ì¡Ë¡¡1960Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡¢ÆÃ¤ËÀ¾ÆüËÜ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¡¢¤À¤«¤éËÍ¤Î¾ì¹çÅìµþ½Ð¿È¤Ê¤Î¤ÇÆ±ÏÂ¶µ°é¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¸¢¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤â¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÀÚ³Ø¤Öµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬1995Ç¯°Ê¹ß¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤â¹ñºÝÉ¸½à¤Î¿Í¸¢¶µ°é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£
¸Å²ì¡¡¤À¤«¤é¿Í¸¢¶µ°é¤Ë¤ÏÅìÀ¾¤ÎÃÏ°è´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤È¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÊ¿À®°Ê¹ß¤ÎÀ¤Âå´Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÍÅÄ·É»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÍÅÄ¡Ë¡¡¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Î´ÑÅÀ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢»ä¤¬¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç´ë¶È¼èºà¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ä´Ã£Éô¤Î¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ä²¼ÀÁ¤±´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²á½ÅÏ«Æ¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¡£²¼ÀÁË¡¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åê»ñ²È¤ÎÌÜ¤â¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÅê»ñ²È¤Î¿Í¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢°Õ¼±¤¬¶Ë¤á¤ÆÇö¤¤¤È¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¹ç°Õ¤Ê¤Å¾¶Ð¡£²¤ÊÆ¤Î´ë¶È¤Ï·ÀÌó¤Î»þ¤ËÆ¯¤¯¾ì½ê¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅ¾¶Ð¤¬É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤Ï·ÀÌó¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤Æ¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ä¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Áí¹ç¿¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆþ¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢¼Îá°ìËç¤Ç¤É¤³¤Ë¤â¤Ç¤âÅ¾¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÉÔÊ¿Åù¡£ÃË½÷¤ÎÄÂ¶â³Êº¹¤È¤«¡¢½÷À¤Î´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¤Î¤Ï¿Í¸¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸Å²ì¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¿Í¸¢¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Á°Äó¤¬ËÜÅö¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿Í¸¢¡×¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Þ¸À¤Ã¤¿Æ±°Õ¤Ê¤Å¾¶Ð¤¬¤Ê¤¼¿Í¸¢¿¯³²¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤³¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤Ã¤Æ¡¢Àé²¿É´²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿Í¸¢¡×¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¿Í¸¢°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤â¤¦²¿É´²ó¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÏÀ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿Í¸¢°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³ä¤È¹½Â¤Åª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¹ñÆâ¿Í¸¢µ¡´Ø¤¬¤Ê¤¤¡×¡£Â¾¤Î¹ñ¡¹¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¸¢¤òµßºÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤Î¶¯À©ÎÏ¤ò»ý¤Äµ¡´Ø¤¬¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÊñ³çÅªº¹ÊÌ¶Ø»ßË¡¡×¤¬¤Ê¤¤¡£¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¡¢¾ã³²¡¢ÀÅª»Ø¸þ¡¢Ç¯Îð¤Ê¤É¤ÎÂ°À¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤º¹ÊÌ¶Ø»ßË¡¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤Î¤³¤ÎËÜ¤ÎÇòÈý¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¤¬Äã¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤â¤½¤â¿Í¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤â¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¿Í¸¢¤Î¡ØÃÎ¼±¡Ù¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¡¢¡Ö¿Í¸¢°Õ¼±¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¿Í¸¢ÃÎ¼±¡×¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤¢¤¢¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¹¤´¤¯¡¢Ì¤Íè¤È²ÄÇ½À¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ò¼þÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»Å»ö¤ÎÌò³ä¤¬º£¸å¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀìÌç²È¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¡¢µßºÑµ¡´Ø¤äË¡Î§¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃÎ¼±¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÕÇ¤¤âÂç¤¤¤¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£
ÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ë
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤ì¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤¬²¿ÅÙ¤â¼èºà¤·¤Æ¤¤¿Âç¶¶±¿Í¢¤È¤¤¤¦°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô¤Î100¿Í¤°¤é¤¤¤ÎÊªÎ®²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦¡¢½÷À´ÉÍý¿¦ÈæÎ¨50¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¤È¤«³°¹ñ¿Í¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤âÇ®¿´¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÆéÅç¤µ¤ó¤È¤¤¤¦3ÂåÌÜ¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¡¢¿Í¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡£¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢ÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤È¡¢°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤Ì¾¸À¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¸Å²ì¡¡¿Í¸¢¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤É¤³¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ö¤â¤¦¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ°Â°×¤Ê·ëÏÀ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿ô½½Ç¯¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤ÁÀ¤Âå¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ¨¤²¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¸¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¼±¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÃÎ¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¡×¤È¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¸å¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤Ç¤Ï¡¢É¬¤ºÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸Å²ì¡¡ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤Î¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡Ù¤ò½ñ¤¯Á°¤Î¼«Ê¬¤È¡¢½ñ¤¤¤¿¸å¤Î¼«Ê¬¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¼±¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÄÅÅÄ¡¡ËÍ¤â¤³¤Î5Ç¯´Ö¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤ÎÃË½÷Èæ¤â¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¦¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤«¤é¥Á¥ã¥Ã¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤À¤«¤é¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤âÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸Å²ì¡¡°ì´Ó¤·¤ÆÃË½÷Èæ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢ËÍ¤¬Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¡ÖÏÀÃÅ»þÉ¾¡×¤Î°Ñ°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷Èæ¤¬5:1¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃËÀ5¿Í¤È¡¢½÷À1¿Í¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬°Ñ°÷¤Î¹½À®¤ò3ÂÐ3¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÈ¾¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²ñµÄ¤Î¶õµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À°Ñ°÷¤ÎÊý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¸À¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹½À®¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸¶ÂÎ¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢í´í°¤Ê¤¯¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å²ì¡¡¤Þ¤µ¤ËËÍ¤ÎËÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ó¥¿¡¼¤Î¡Ö²«¶â¤Î3³ä¡×ÍýÏÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¡Ö²«¶â¤Î3³ä¡×¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÁÈ¿¥ÆâÊ¸²½¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¸Å²ì¡¡¤½¤³¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ½÷À¤Î°Õ»×·èÄêÁØ¤¬¡Ö²«¶â¤Î3³ä¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤Ë¼Ò²ñ¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ý¥ê¥¿¥¹ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¥á¥Ç¥£¥¢¤È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥º¥à¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¼Ò²ñ¡¢É½¸½¤Î¼«Í³¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿Í¸¢¿¯³²¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤È¹ÔÀ¯¤ÎÊ¸²½»ö¶È¡¢Ãøºî¸¢¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤òÀìÌçÊ¬Ìî¤È¤·¤Æ¼¹É®¡¦¼èºà³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Á°Business Insider JapanÅý³çÊÔ½¸Ä¹¡£¸µ¥¢¥¨¥éÊÔ½¸Ä¹
Ãø½ñ¤Ë¡ØÃËÀÃæ¿´´ë¶È¤Î½ªßá¡Ù¤Ê¤É¡£¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤ë¡£