½ã¶âÀ½¤Î¼Ø¸ý¤Ë¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÊÉ¤â¡ÄC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î330²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¹ë²ÚÅ¡Âð¤¬È½ÌÀ¡¡µ¬³Ê³°¤ÊÀ¸³è¤Ë³¤³°»æ¤âØ³Á³¡ÖºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë²È¤À¡×

¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¸½ÌòÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ëC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É(C)Getty Images
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤¬¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤â¡Èµ¬³Ê³°¡É¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¹ë²ÚÅ¡Âð¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤À¸½Ìò¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢1Éô¤Î¶¯¹ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¡¢Ç¯Êð2²¯840Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó354²¯2000Ëü±ß¡Ë¤â¤ÎÂç¶â¤òÆÀ¤ëÀâÌÀÉÔÍ×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬Á÷¤ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÊÀ¸³è¤ò¡¢±Ñ»æ¡ØDaily Mail¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤ËÊì¹ñ¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥«¥¹¥«¥¤¥¹¤Ë¹Âç¤ÊÅÚÃÏ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢°úÂà¸å¤ËÁ÷¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÌÁñ¤ò·úÃÛ¡£¤½¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹ë²Ú°¼à¥¤À¡£¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²°³°¤È²°Æâ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥×¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤âÎÙÀÜ¡£¤µ¤é¤ËºÇÂç20Âæ¤òÄä¤á¤é¤ì¤ëÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ç²è´Õ¾ÞÍÑ¤ÎÉô²°¤ä¥¸¥à¤â´°È÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë8¤Ä¤Î¿²¼¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½ã¶âÀ½¤Î¼Ø¸ý¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿ÀöÌÌÂæ¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢»º¤ÎÂçÍýÀÐ¤¬Éß¤«¤ì¤¿¾²¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÊÉ²è¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤ÎÊª·ï¤À¡£°ìÏ¢¤ÎÆâ¾ð¤òÅÁ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØMarca¡Ù¤Ï¡ÖÀµ³Î¤Ê²Á³Ê¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2²¯1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó337²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Ï¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦½»µï¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÁ´ÅÚ¤ÇºÇ¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë²È¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö°¦ºÊ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¥Ê¤È¤È¤â¤Ë°Ü¤ê½»¤à¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¿·µï¤Ï¡¢É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÌî¿´Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹ñºÝÅª¤ËÌ¾¤ÎÄÌ¤ëC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£Èà¤¬°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë°Ü¤ê½»¤à¤È¤µ¤ì¤ëÅ¡Âð¤Î¹ë²Ú¤µ¤Ï¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¤É¤ó¤À¤±¶â»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Î¿ÞÈ´¤±¤¿¥¹¥¿¡¼À¤òÊª¸ì¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
