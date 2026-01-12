»õ¤Î¼£ÎÅÈñ250Ëü¡¢Â¹¤ØÂ£Í¿¤¬500Ëü¡ÄÂà¿¦¶â¤¬¡Ö¾øÈ¯¡×¤·¡¢Ç¯¶â¤¬¡Ö¸Ï³é¡×¤¹¤ë¶²ÉÝ
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÃÂ®¤Ï¡¢¼ýÆþ¸»¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿¡§umaruchan4678/Shutterstock.com¡Ë
¿©ÎÁÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊª²Á¤Î¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤ä²¤ÊÆ¤ò¾å²ó¤ëÀª¤¤¤Ç¥â¥Î¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯¶âÉÔ°Â¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î²È·×¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«--ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÇ¯¶âÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÀèÇÚ½ô»á¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¿¹ÅÄ Áï»Ò¡§¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Ë
¤¬¤ó¼£ÎÅÈñ¤ÎÉÔ°Â¤Ï²ò¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
¡¡Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¤Ï°åÎÅÈñ¤¬ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¤¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤à¤³¤È¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡68ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Ë´°Á´¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë1ºÐ²¼¤ÎºÊ¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¡£Ç¯¶â¼ýÆþ¤Ï2¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯´Ö350Ëü±ß¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â°ìÀÚ¸ý¤Ë¤»¤º¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¸¡¿Ç¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£60Âå¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸3³äÉéÃ´¡£¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¶â¤¬¤«¤«¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤¬Âç¤¤¯¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¹¬¤¤¤¬¤ó¤ÏÁá´ü¤Ç¡¢ÀÚ½ü¼ê½Ñ¤Ç1½µ´Ö¤Û¤ÉÀìÌçÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤¹¤ë¤À¤±¤ÇºÑ¤ó¤À¡£
¡¡»öÁ°¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤ä¼ê½Ñ¡¢Æþ±¡ÈñÍÑ¤Ê¤É¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¢¨¤ÎÀ©ÅÙ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤â²¼¤ê¤¿¤¿¤á¡¢Ê§¤Ã¤¿°åÎÅÈñ°Ê¾å¤ÎµëÉÕ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨¡§°åÎÅÈñ¤Î²È·×¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Æ±°ì·î¤Ë»ÙÊ§¤¦°åÎÅÈñ¤ËÇ¯Îð¤ä½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â¡Ê¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¡Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¸ÂÅÙ³Û¤ÏÌó5Ëü7000±ß¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ÎÏÃ¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Í§¿Í¤ä¸µÆ±Î½¤Ë¤â·ë¹½¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿É¸½à¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÊ¬¤Ë¤Ïµð³Û¤Î°åÎÅÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â³Ø½¬¤Ç¤¤¿¡£·ò¹¯¤Ø¤Î²á¿®¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«²ü¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Î°åÎÅÈñ¤ÎÌäÂê¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°åÎÅÈñ¤Î¡Ö7¥±¥¿¡×¼«¸ÊÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ëÇØ·Ê
¡¡ºÊ¤¬»õ²Ê¤ÇÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¼«Í³¿ÇÎÅ¤Î¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»õ¤ÎËÜ¿ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áí³Û¤¬¤Ê¤ó¤È250Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¾å¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÊÝ¸±¼£ÎÅ¤Î»õ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÊ¤Ë¤è¤ì¤Ð¸«¤¿ÌÜ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£Ã´Åö°å¤«¤é¤Ï¡Ø½÷À¤Î¼÷Ì¿¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð20Ç¯¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤·¤¯¡¢ºÊ¤Ï¡Ø1Ç¯12Ëü±ß¤Ê¤éÂÅÅö¤ÊÃÍÃÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸º¤é¤º¸ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤¿¤·¤«¤ËºÊ¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤È20Ç¯°Ê¾åÀ¸¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¶ä»õ¤è¤ê¤âÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤·¡¢¶ä»õ¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐÇ¯Îô²½¤Ç·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã´Åö°å¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ìÍý¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÀ©ÅÙ¤¬»È¤¨¤º¡¢250Ëü±ß¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤¹¤ì¤Ð°åÎÅÈñ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¡ÖÇ¯¶âÊë¤é¤·¤Ç¤½¤ì¤Û¤ÉÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç´ÔÉÕ¶â¤Ê¤É¥¹¥º¥á¤ÎÎÞ¡×¤ÈÄü¤á´é¤À¡£
¡¡¼«Í³¿ÇÎÅ¤¬Éý¤òÍø¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ê¤ÉÆñÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¼õ¿Ç¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë»õ²Ê¡¢´ã²Ê¡¢À°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤Î¿ÇÎÅ²Ê¤Ç¤âºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤¿¼«Í³¿ÇÎÅ¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤¬7¥±¥¿¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡À¸»à¤äQOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÁý²Ã¤Ç¸«¶Ë¤á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ïº£¸å¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼ýÆþ¤¬Âç¤¤¯¸º¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÈÆâ¤Ø¤Î±ç½õ¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡Ö3000Ëü±ß¤ÎÂà¿¦¶â¤ÎÈ¾Ê¬¤ò»Ò¤É¤â¤äÂ¹¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î70ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡ÈÌì¤Á¤ã¤ó¶ä¹Ô¡É¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤«
¡¡¾å¾ì´ë¶È¤Ç´ÉÍý¿¦¤òÌ³¤á¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢40Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢Ç¯¼ý¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÊÐº¹ÃÍ¤Î¹â¤¤Âç³Ø¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Ë¤Ï³ØÎò¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£38ºÐ¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤ÏÃæ³Ø¤«¤éÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Ìç»äÎ©¤ËÄÌ¤ï¤»¡¢Âç³Ø±¡¤Þ¤Ç³ØÈñ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯Á°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¹Ì¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ËÍÄ»ù¶µ¼¼¤ÎÈñÍÑ¤ä¥Ô¥¢¥Î¤Î¹ØÆþÂå¶â¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç»ö¤Ê½éÂ¹¤À¤±¤ËÆþ±à¡¦Æþ³Ø½Ë¤äËèÇ¯¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Â©»Ò¤Ï¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤Î2023Ç¯¤Ë¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤ÎÆÃÎã¤ò»È¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¤òÂ©»Ò¤ËÂ£Í¿¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯¶â³Û¤ÏÆ±À¤Âå¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂ¿¤¤Êý¤À¤¬¡¢ºÊ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï´ë¶ÈÇ¯¶â¤ò´Þ¤á¤Æ¤â400Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£Åê»ñ»ñ»º¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤¿Âà¿¦¶â¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÀº¿À±ÒÀ¸¾å¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀµ·î¡¢Â©»Ò°ì²È¤Ï¿·¼Ö¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇ¯»Ï¤Î°§»¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ¤Î¿´Ãæ¤ÏÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ç½á¤¦Â©»Ò°ì²È¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£Â¹Ì¼¤Î¶µ°éÈñÉéÃ´¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¡ÈÌì¤Á¤ã¤ó¶ä¹Ô¡É¤òÊÖ¾å¤»¤Í¤Ð¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶å½£½Ð¿È¤Î67ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î²È·×¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Ï7¿Í·»Äï¤ÎËö»Ò¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤À¤±ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤ÆÅÔÆâ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ùÌÅ¤À¤±¤Ç16¿Í¤ª¤ê¡¢40ºÐº¢¤«¤éÄêÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤Î·ëº§¼°¤Çµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÅÂ¹¡Ê±ùÌÅ¤Î»Ò¤É¤â¡Ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð½Ë¤¤¶â¤òÁ÷¤ê¡¢Àµ·î¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤È¤Æ¤â¡Ö¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤
¡¡¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤ª½Ë¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¸å¤Ë¤ÏÄ¹·»¤È¼¡·»¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¸«Éñ¤¤¤äÁòµ·¡¢Ë¡Í×¤Ê¤É¤Ç²¿ÅÙ¤«¶å½£¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¸«Éñ¶â¤ä¹áÅµ¡¢¶¡²ÖÎÁ¤Ê¤É¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö·î³Û25Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÅöÁ³ÏÅ¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤òÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÆÀÌ¤¬Â¿¤¤¤ÈÆø¤ä¤«¤À¤·¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤äÊè¼é¤ê¤Ê¤É¤â³§¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¿´¶¯¤¤È¾ÌÌ¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Î¾ì¹ç¤ÏµìÍè·¿¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡ÃÏ¸µ¤Ë¤Ï¹âÎð¤Î·»¤È»Ð¤¬4¿Í¤ª¤ê¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤ÎºÊ¤â»Ð2¿Í¤¬·òºß¤À¡£ÃËÀ¤âºÊ¤âËö¤Ã»Ò¤Ç·»¤ä»Ð¤Ë¤ÏÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²¸µÁ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤½Ð¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï²æ¤¬²È¤Î»ñ»º¤âÄì¤òÆÍ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢º£¤«¤éÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¸øÅªÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤ÏÏ·¸å»ñ¶â¤¬2000Ëü±ßÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ï·¸å¤Ë¸þ¤±¡¢Ì±´Ö¤ÎÇ¯¶â¾¦ÉÊ¤äÉÔÆ°»º¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¼ýÆþ¸»¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡È¼«Ê¬Ç¯¶â¡É¤âÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¸©ºß½»¤Î72ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷»þÂå¤Ë¿Æ¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ë¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç1DKÃæ¿´¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò·úÀß¤·¤¿¡£¼Â²È¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤ËÍÌ¾Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸¼ûÍ×¤ÇÅö½é¿ôÇ¯´Ö¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï100¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¡£Ï·¸å¤Ï¤³¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¤Î¾å¤¬¤ê¤ò¸µ¼ê¤Ë¡¢¼ñÌ£¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤äºÊ¤È¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ÏÂç¤¤¯¶¸¤Ã¤¿¡£
ÌÀ°ÅÊ¬¤«¤ì¤¿¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¡×¤È¡Ö¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¡×
¡¡ÃËÀ¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¤¹¤ë¾¯¤·Á°¤«¤é¶áÎÙ¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥È¤¬ÎÓÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥í¡¼¥ó¤òÈ¾Ê¬¤âÊÖ¤·½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ²ÔÆ¯Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¤¯¤À¤ó¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÅÔ¿´Éüµ¢¤òÈ¯É½¡£¼Â²È¼þÊÕ¤«¤é¤Ï°û¿©Å¹¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢Í·µº»ÜÀß¤Ê¤É¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¼¼¤ò¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤ÎNPOË¡¿Í¤ËÇË³Ê¤Î²ÈÄÂ¤ÇÂß¤·½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ÏÀÖ»ú¡£Ç¯¶â³Û¤Î¡È¾å¾è¤»¡É¤É¤³¤í¤«¡ÈÇíÍî¡ÉÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡70ºÐÌÜÁ°¤ÇÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤òÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö20Ëü±ß¶á¤¤°Ý»ýÈñ¤Î¤«¤«¤ëÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤â¼êÊü¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¼Â²È¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÁá¤á¤ËÇäµÑ¤·¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤Ç¹âÇÛÅö³ô¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¤â¸å¤Îº×¤ê¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤½¤Î¹âÇÛÅö³ôÅê»ñ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î67ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¡£
¡¡ÃËÀ¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Îº¢¤«¤é³ô¼°Åê»ñ¤òËÜ³Ê²½¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹âÇÛÅö³ô¤Ë»ñ¶â¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÎÀöÎé¤ÏÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï½çÄ´¤Ë¿ä°Ü¡£¥ê¥¿¥¤¥¢¸å¤Î2Ç¯´Ö¤Ï±ß°Â´ðÄ´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ç¯4²ó¤Î¥É¥ë·ú¤Æ¤ÎÇÛÅö¤¬Âç¤¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÏÇÛÅö¼ýÆþ¤À¤±¤Ç100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÇÀ¸³èÈñ¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¡ÈÉÔÏ«½êÆÀ¡É¤Ë¤ÏÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÎÀè¹Ô¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï½µ1²ó¡×
¡Öº£¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²áÇ®´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¥ê¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥Ã¥¯µé¤ÎË½Íî¤¬µ¯¤¤¿¤é¡¢Ç¯¶âÊë¤é¤·¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÂÇ·â¤¬Âç¤¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ê»ÅÉñ¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢ÇÛÅö¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡Â¿¤¯¤ÎÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÈ¼¤¦µÞÂ®¤ÊÊª²Á¹â¤À¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Ë´·¤ì¤¿70Âå°Ê¾å¤Ë¤Ï¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤È¤¦¤È¤¦¡È¶â¿©¤¤Ãî¡É¤Î¼Ö¤ò¼êÊü¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤ò½µ1²ó¤Ë¸º¤é¤·¤ÆÇã¤¤ÊªÂå¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö³°¿©¤ÏÀì¤é¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤«²óÅ¾¼÷»Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ï2025Ç¯Ëö¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Ç2026Ç¯1¡Á3·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¡¢¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁÉÊ¤Î¹ØÆþ»Ù±ç¡¢»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ø¤Î¹â¹»À¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¤Î¸òÉÕ¤Ê¤ÉÁí³Û8Ãû9000²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÊª²Á¹âÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤¬¹ñÌ±¤«¤éÌÔÈ¿È¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÃÏ°è¤Î¼Â¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê»Ù±ç¡×¤ò¹Ô¤¦·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¬¡¢µëÉÕ¤ÎÂÐ¾Ý¤äÊýË¡¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¡Ö65ºÐ°Ê¾å¤ËÃÏ°è¿¶¶½·ô1Ëü5000±ßÊ¬¡¢64ºÐ°Ê²¼¤ËÆ±1Ëü±ß¡×¡ÊÆàÎÉ¸©ÈÃÈ·Ä®¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÎð¼Ô¤Ë¼ê¸ü¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÄã½êÆÀ¤Î»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë»ùÆ¸1¿Í¤Ë¤Ä¤5Ëü±ß¤ò»Ùµë¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¤Ê¤É»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢½ÅÅÀ»Ù±çÎÎ°è¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎòÂåÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤òÆ§½±¤¹¤ë¡È¤Ð¤é¤Þ¤¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÃ¯¤òµß¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì²¼¤Î¼ûÍ×»É·ãºö¤ÏÊª²Á¹â¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸«Êý¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÏÇ¯Æ¬¤Î¡Ö¿·Ç¯¤Î½ê´¶¡×¤Ç¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î¼¡¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤È¡Ö±ß°ÂÀ§Àµ¡×¤Î2¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4Ç¯¸å¤Î30Ç¯¤Ë¤Ï65ºÐ°Ê¾å¤¬¹ñÌ±¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤òÀê¤á¤ëÆüËÜ¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼óÁê¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÆüËÜ¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤Î¹â¤ß¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¤Ø¤Î»Ù±ç¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊª²Á¹â¤Ø¤ÎÉÔ°Â´¶¤¬Áý¤¹Ç¯¶âÀ¸³è¼ÔÀ¤Âå¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
