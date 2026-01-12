¾®ÀôËÉ±ÒÁê ¹ß²¼·±Îý»Ï¤á¤ò»ë»¡¡¡¡Ö¹ñ¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡×
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤ÏÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÀº±Ô¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÂâ¡¦Âè1¶õÄòÃÄ¤Î¹ß²¼·±Îý»Ï¤á¤ò»ë»¡¤·¡¢11¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤ë·±Îý¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ç¾®ÀôÂç¿Ã¤¬ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÎ¦¾å¼«±ÒÂâ½¬»ÖÌî±é½¬¾ì¤Ë¤¢¤ë¹â¤µ11¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ÖÈô¤Ó¹ß¤êÅã¡×¤Ç¤¹¡£
¾®ÀôËÉ±ÒÁê¡§
¼«±ÒÂâ°÷¤Î·±Îý¤ò¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤è¡£¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
·±Îý¤ò½ª¤¨¤¿¾®ÀôÂç¿Ã¤Ï¡Ö»ä¤âÈô¤Ó½Ð¤··±Îý¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¹ñ¤ò¼é¤ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Î¹ß²¼·±Îý»Ï¤á¤Ï¡¢¶¯É÷¤Î¤¿¤á¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¹ß²¼¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äå»¡ÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£