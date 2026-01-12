¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤é¡©¡¡Éý¹¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤1ËÜ¤òÁª¤Ü¤¦
¥®¥¢Áª¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤¯¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¡×¡£¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢½ÅÎÌ¡¢¥¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ä¡ÄÁªÂò»è¤¬Â¿¤¯¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥·¥ã¥Õ¥È¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤É¤ì¡©¡×¤ÈÌÂ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£
½é¿´¼Ô¡¢Ãæµé¼Ô¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢½÷À¡¢¥·¥Ë¥¢¡£¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤¬¡¢¤É¤ÎÁØ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥·¥ã¥Õ¥È¡×¤ò»È¤¨¤ì¤Ð¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ï¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤Ï
°Õ³°¤È¶¹¤¹¤®¤ë
½÷À¸þ¤±¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¡¢¥Ïー¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¸þ¤±¤Ê¤É¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤1ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ç¯Îð¤äÂÎÎÏ¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¡ÖÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¿¶¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£
¤½¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¥·¥ã¥Õ¥È¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¡ÖWave¡×¤À¡£Wave¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤À¤±¤òÁÛÄê¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÎÏ¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡×¡Ö¼ã¤¤¿Í¤â¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤â¡×¡ÖÃËÀ¤Ç¤â¡¢½÷À¤Ç¤â¡×Éý¹¤¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¹½ÁÛ¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Àí¤Ã¤¿ÀÇ½¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿Àß·×¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢Wave¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë40gÂæ¸åÈ¾¤Î·ÚÎÌÂÓ¡¢¥ï¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹Àß·×¡£Å¬Àµ¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ôー¥É¤ÏÌó30～42m/s¤òÁÛÄê¤·¡¢·Ú¤¹¤®¤º¡¢½Å¤¹¤®¤Ê¤¤½ÅÎÌ¡¢¹Å¤¹¤®¤º¡¢½À¤é¤«¤¹¤®¤Ê¤¤¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¤òÁ°¤Ë±¿¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤â¥¹¥¤¥ó¥°¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢Êý¸þÀ¤â°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¡£
·Ú¤¯¿¶¤ì¤Æ¡¢¿¶¤êÀÚ¤ì¤Æ¡¢Êý¸þÀ¤â°ÂÄê¤¹¤ë¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Ñ¥ïー¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡ÖWave¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥Õ¥ÈÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÚWave¡Û
SPEC¡ü¥ï¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡üÄ¹¤µ¡¿46¥¤¥ó¥Á¡Ê1168mm¡Ë¡ü½Å¤µ¡¿47g¡ü¥È¥ë¥¯¡¿5.6ÅÙ¡ü½é²óÀ½Â¤90ËÜ ÆÃÊÌ²Á³Ê¡¿1ËÜ¡¦9Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
