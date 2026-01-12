¡Ö200·Ï¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÏºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¡©¡× ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤« ²þÎÉ9·¿¤¬À¨¤½¤¦ ÂÔË¾ÁõÈ÷¤òÅêÆþ¤«
¤Ä¤¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡Ö200·Ï¡×ºÇ½ª¾Ï¡© SNS¤Ç¤Ï·ÀÌóÊó¹ð¤â
¡¡¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë200·Ï¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯²þÎÉ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄÌ¾Î¡Ö9·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö·ÀÌó¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó±½¤µ¤ì¤ë²þÎÉ¤ÎÃæ¿È¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¸½¾ì¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï2025Ç¯11·îÃæ½Üº¢¤«¤é¡Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ê»Ï¤á¡¢12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹9·¿¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÈ¯Ãí´°Î»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÉô¤Î¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯2·îº¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àè¹Ô¤·¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´ÌÌºþ¿·¡Ê¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ìÉô²þÎÉ¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉÅÀ¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥ß¥é¡¼¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥ß¥é¡¼¡¿¥¥Î¥³¥ß¥é¡¼¡Ë¡×¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷²½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ç»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤Þ¤¿7¥¤¥ó¥ÁTFT¥á¡¼¥¿¡¼¤ä8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ÎºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÁ°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤âÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡×¤âºÎÍÑ¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ëÆü»º¡Ö¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î9·¿¤Ç¤Ä¤¤¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¿¦¿Í¤ä¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Î¸¡ÃÎÈÏ°Ï¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤è¤ê°ÂÁ´À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê9·¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯12·îÃæº¢¤«¤éSNS¤Ç¤ÏÃíÊ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹9·¿¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö9·¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹9·¿·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¸«ÀÑ¤â¤ê½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÌÀºÙ¤â¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤ÎÄÌ¤êÆüËÜ¤Ç¤Ï200·Ï¤¬È¯Çä¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡£³¤³°¤Î300·Ï¤â2019Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¼¡´ü·¿¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ò¸ø³«¡£
¡¡200·Ï¡¦300·Ï¤Ë½à¤º¤ë¤è¤¦¤Ê2¤Ä¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤âÈäÏª¡£¤Þ¤¿Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ÔÈÎ²½¤ÎÌÜ½è¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î9·¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î²þÎÉ¡á½¸ÂçÀ®¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æº£²ó¤Î9·¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤¬ºÇ¸å¤Î200·Ï¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Àµ¼°È¯É½¤ÎÂ³Êó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£