¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¡ÖÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡ª²£»³Íµ¡¢½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤Ç¡ÈÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡ª¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×µ¼Ô²ñ¸«
¢¥¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢²£»³Íµ¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢±óÆ£·û°ì
2026Ç¯1·î¡¢ÅÔÆâ¤Ç1·î16Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¡Ê½é²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¤Î²£»³Íµ¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢ÅçÂÞ´²»Ò¡¢±óÆ£·û°ì¤È¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼
Æ±ºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³¡Ë¤ÈÂ©»Ò¤ÎÎ¼²ð¡Êº´Æ£¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤äµ®½Å¤Ê¸½¾ì¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÁÆ¬¡¢¼ç±é¤Î¾¾ËÜ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤³¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¡£ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤¬±é¤¸¤ëµÈ²¬»í¿¥¤ÎÆÃ¼ì¤ÊÀßÄê¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»í¿¥¤Ë¤Ï¡¢¡ÊË¿¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ë¡È¤¢¤ë½÷À¡É¤ËÆ´¤ì¤Æ²ÊÁÜ¸¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÀßÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢²£»³¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡ÈÈó²Ê³ØÅª¤ÊÃËÀ¡ÉÆ»É§¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê·ëº§¤ò¤·¤Æ¡Ë¡È²ÈÄí¤ò²Ê³Ø¤·¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
»í¿¥¤ÎÉ×¤Ç¿·ÊÆ·º»ö¡¦µÈ²¬Æ»É§¤ò±é¤¸¤ë²£»³¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢Â©»ÒÌò¤Îº´Æ£¤ËÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ß¤«¤±¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Á¥§¥¢¤ËºÂ¤ë¤Î¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤ê¤È¡¢·àÃæ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÈÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¡É¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¡£¼«¿È¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó½é¤ÎÉã¿ÆÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤ÏÆÈ¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡É¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶õ¤¯¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡ª¡¡µ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ø¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Êº´Æ£¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡Ë»öÁ°¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤ª¤â¤Á¤ã¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¼ê²û¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¡Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ë¡£
º´Æ£¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï°ì½ï¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¾¾ËÜ¡¢²£»³¤¤¤ï¤¯¡¢º´Æ£¤ÏÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î¥»¥ê¥Õ¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
²ÊÁÜ¸¦²½³Ø·¸¤Ç»í¿¥¤ÎÆ±´ü¡¦ËÌÂ¼¤µ¤¯¤éÌò¤ò±é¤¸¤ëÅçÂÞ¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é½Ð±é¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¡ÊÆ±´ü¤È¤·¤Æ¡Ë»í¿¥¤Ø¤ÎÂº·É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»í¿¥¤äÎ¼²ð¤ò»×¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ»É§¤Ø¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¤¤³¤È¤â(¾Ð)¡£¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿´¶¤¸¤Î¤µ¤¯¤éÌò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅçÂÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜ¤¬¡Ö»ä¡¢ÅçÂÞ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë¾®6¤Î»þ¤ËSPEED¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ä¡£ºÇ½é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö²¶¤â¤ä¡ª(¾Ð)¡×¤ÈÂ³¤¯²£»³¡£
ÅçÂÞ¤¬¶²½Ì¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¿¼¡¹¤È¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£
²ÊÁÜ¸¦¤Î½êÄ¹¤Ç¸µ·º»ö¤Î¾®Âô¿¸ºîÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦±óÆ£¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢Éû½êÄ¹¡Ê¾®¼ê¿Ìé¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¤Ï³Ê¹¥¤ò¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥¥ã¥éÊÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ò±é¤¸¡¢Êª¸ì¤Î¤¤¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸µ·º»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ê³Ø¤Î¤³¤È¤Ï°ìÀÚÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢»í¿¥¤¬Æ»É§¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿Ä´¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Ã¤½¤ê²ÊÁÜ¸¦¤ËÆþ¤ì¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡ÈÌÀ¤ë¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿²£»³¤Ï¡¢Æ»É§¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤àÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿Ìò¤ÎÈ¬ÅèÃÒ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÈ¬Åè¤µ¤ó¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤¡ª(¾Ð)¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢¤¤¤¤ºîÍÑ¤¬Æ¯¤¤¤ÆºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¼Â¤Ï¾¾ËÜ¤È²£»³¤Ï¡¢º£²ó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¾¾ËÜ¤ÎÊÒ»×¤¤¤¬¼Â¤é¤Ê¤¤ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉ×ÉØÌò¡£¾¾ËÜ¤¬¡Ö20Ç¯Íè¤ÎÎø¤¬¼Â¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡ª(¾Ð)¡×¤ÈÈù¾Ð¤à°ìÊý¤Ç¡¢²£»³¤Ï¡Ö¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÀßÄê¤«¿¼¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë²£»³¤Ï¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢»í¿¥¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²ÊÁÜ¸¦¤ÎÅÁÀâ¡×¤È¿òÇÒ¤¹¤ë¼ã¼ê¸¦µæ°÷¡¦ÁÒÅÄÊâ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ëÂçÆâ¥ê¥ª¥ó¡ÊAmBitious¡Ë¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÌò¼Ô¤µ¤ó¤Î´é¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¡ÊÂçÆâ¤¬¡Ë±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤âÆ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
¤³¤³¤Ç¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Î¡Ö2026Ç¯¤ÎÊúÉé¡×¤òµ¤·¤¿³¨ÇÏ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¿·Ç¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¯¤·¤¿¤¤¡£Ëè²óÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÍ×ÁÇ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡£
¡Ö2025Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡×¡Ê²£»³¡Ë¡£
¡Ö²¿»ö¤â³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ±éµ»¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢Àº°ìÇÕÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅçÂÞ¡Ë¡£
·ÝÎò¤ÎÄ¹¤¤±óÆ£¤Ï¡Ö¤Î¤Ó¤·¤í¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÐ¤ò¼è¤ë¤È¤Î¤Ó¤·¤í¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£(¾Ð)¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡ª¡Ê±óÆ£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡ËÁ´Éô¶Á¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£
ºÇ¸å¤Ë¾¾ËÜ¤È²£»³¤Ï¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëßÀÃ«¹¸°ì¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£
¡Ö¡ÊßÀÃ«¤µ¤ó¤Î¡Ë±üÍÍ¤¬¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡Ä¤Ç¤â²ÈÄí¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£É×¤È¤·¤Æ¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¡Ê²£»³¡Ë¡£
¾¾ËÜ¤â¡Ö¡ÊßÀÃ«¤µ¤ó¤Î¡ËÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤¡¢¼ç±é¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ²ñ¸«¤òÄù¤á¤¿¡£
¡ÚSTORY¡Û
¡Ö²Ê³Ø¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ä¤ÎÌ£Êý¤À¡×¡½¡½²È»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÀì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡Ë¤Ï¿·ÊÆ·º»ö¤ÎÉ×¡¦Æ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤ÈÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤¦¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤È¤Î£³¿Í²ÈÂ²¡£ÁÜºº°ì²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ£³¤«·î¤ÎÆ»É§¤Ï½é¤á¤Æ»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÆ»É§¤ò¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë»í¿¥¡ÝÈà½÷¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Å·ºÍ²ÊÁÜ¸¦¿¦°÷¤À¤Ã¤¿¡ªÆ»É§¤ÏÀèÇÚ·º»ö¡¦ÂÀÅÄÍÎÊ¿¡ÊÈ¬ÅçÃÒ¿Í¡Ë¤È¶¦¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ø¡£
»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ°ìÀ®¡Ê¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ë¤ÎºÊ¤Ç²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎºÚ¡¹Èþ¡ÊÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ëÈÈ¿Í¤òºÚ¡¹Èþ¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤ëÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¡¦ºûºêÍ¤µ®¡ÊÂçÂ¼¤ï¤¿¤ë¡Ë¤È¤Ë¤é¤ó¤À·Ù»¡¤Ïºûºê¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ»É§¤Ï¤¢¤ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¡£Æñ¹Ò¤¹¤ëÁÜºº¤ËÇº¤àÆ»É§¤Ï»í¿¥¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È»ö·ï¤ÎÏÃ¤Ï²È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡É¤Î¤¬µÈ²¬²È¤Î¥ë¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢»í¿¥¤ÏÆ»É§¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡È100¡ó¤Î¥¢¥ê¥Ð¥¤¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¡¦ËÌÂ¼¤µ¤¯¤é¡ÊÅçÂÞ´²»Ò¡Ë¤ä¡¢²ÊÁÜ¸¦½êÄ¹¤Î¾®Âô¿¸ºî(±óÆ£·û°ì)¤é¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£