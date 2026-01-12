¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¸©Àª¡¢·òÆ®18°Ì¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡¡½øÈ×¡¡¾å°ÌÁè¤¤
¡¡11Æü¤ËµþÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿Âè44²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÊâÂç²ñ¡Ê9¶è´Ö¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¤Ç¡¢Ä¹ºê¸©Àª¤Ï2»þ´Ö21Ê¬45ÉÃ¤Î18°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Î8°ÌÆþ¾Þ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½øÈ×¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤ò¸«¤»¡¢·òÆ®¤·¤¿¡£
¡¡1¶è¤Î¿¹ÃÒ¹á»ÒÁª¼ê¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¡áÄ¹Í¿Ä®½Ð¿È¡á¤Ï¾®Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢°ì»þ¤Ï¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤ÄÎÏÁö¡£¡ÖÄ¹ºê¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò»×¤¤¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¡×¡£7°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤¿2¶è¤Î°æ¼êºÌÇµÁª¼ê¡Ê»ñÀ¸Æ²¡Ë¡áÂçÂ¼»Ô½Ð¿È¡á¤¬4¿Í¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¤Ë¡£
¡¡½é¤á¤Æ½ÐÁö¤·¤¿3¶è¤ÎµÈ±ºÊâÍ¥¡Ê¤Õ¤æ¡ËÁª¼ê¡Ê»Öº´Ãæ3Ç¯¡Ë¤Ï½ç°Ì¤òÊÝ¤Á¡¢¡Ö¾Ð´é¤ÇÁö¤ì¤¿¡£³Ú¤·¤¤±ØÅÁ¤À¤Ã¤¿¡×¡£4¡Á7¶è¤Ï¹â¹»À¸¤ÈÂç³ØÀ¸¤¬¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¬¡¢17°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£8¶è¤Î¼Ä¸¶Êæ¡Ê¤ß¤Î¤ê¡ËÁª¼ê¡ÊÃæÎ¤Ãæ3Ç¯¡Ë¤¬¶è´Ö6°Ì¤ÎÁö¤ê¤Ç15°Ì¤Ë¤Þ¤ÇÀ¹¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄ¹10¥¥í¤ÎºÇ½ª9¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÍ§Í¥²í¡Ê¤æ¤«¤ê¡ËÁª¼ê¡Ê¥á¥â¥ê¡¼¥É¡Ë¡£4»ù¤ò°é¤Æ¤ë40ºÐ¤Î¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Ï¡¢±èÆ»¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿É×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¨¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î´é¤ò¸«¤Æ¸åÈ¾¤âÇ´¤ì¤¿¡×
¡¡Æ£±Ê²Â»Ò´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Ä¤Ê¤°Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë