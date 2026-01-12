¡ÚJRµÈÈ÷Àþ¡ÊÅíÂÀÏºÀþ¡Ë¡Û1·î¤ÎÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Ë¡ÖÀþÏ©¹©»ö¡×½¸Ãæ¼Â»Ü¡¡°ìÉôÎó¼Ö±¿µÙ¤ËÈ¼¤¦Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡¡Ãæ¤Ë¤Ï±Ø¤È¥Ð¥¹Ää¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡Ú²¬»³¡Û
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢µÈÈ÷Àþ¡ÊÅíÂÀÏºÀþ¡Ë¤Î²¬»³±Ø～Áí¼Ò±Ø´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1·î¤Ë¡ÖÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Î½¸Ãæ¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤ò¤ß¤ë¡ÛÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½¡õ¥Ð¥¹Ää¤ÎÃÏ¿Þ¡¡JRµÈÈ÷Àþ¡Ê²¬»³～Áí¼Ò¡Ë¤ÇÃë´Ö»þ´ÖÂÓ¤Ë½¸Ãæ¹©»ö
½¸Ãæ¹©»ö¤Ï¡¢Ï«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦ÀþÏ©ÊÝ¼éºî¶È°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï·µà²½¤·¤¿ÀþÏ©ÀßÈ÷¤Î²þÎÉ¹©»ö¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÈÈ÷Àþ¡×¤Î¹©»ö´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡Ú¹©»ö´ü´Ö¡Û
1·î13Æü(²Ð)～15Æü(ÌÚ)
1·î19Æü(·î)～20Æü(²Ð)
1·î26Æü(·î)～28Æü(¿å)
¾åµ¤Î·×8Æü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢¹©»ö»þ´ÖÂÓ¤ÎÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤·¡¢°ìÉô¤Î±¿µÙÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ð¥¹¤Ë¤è¤ëÂå¹ÔÍ¢Á÷¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü②¡Û¤Ï¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Î»þ¹ïÉ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Ï¡¢²¬»³～Áí¼Ò´Ö¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬ÄÌ¾ï¤è¤ê20Ê¬¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤«¤«¤ë¥À¥¤¥ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î¾è¤ê¾ì¡×¡¡±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤â
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬»³±ØÈ¯¤Î²¼¤êÊýÌÌ¡Ê²¬»³¢ÍÁí¼Ò¡Ë¤È¡¢Áí¼Ò±ØÈ¯¤Î¾å¤êÊýÌÌ¡ÊÁí¼Ò¢Í²¬»³¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÂå¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÄä¼Ö¾ì½ê¤¬¡¢±Ø¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ú²èÁü③¡Û¡£ÆÃ¤ËÂç°Â»û±Ø¤Ç¤Ï¡¢Âå¹Ô¥Ð¥¹¤ÎÄä¼Ö¾ì½ê¤Ï±Ø¤«¤éÌó500m¤Î¡ÖÂç°Â»ûÆîÄ®ÆóÃúÌÜ¥Ð¥¹Ää¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âå¹Ô¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤Î¾è¼Ö·ôÎà¤ò¹ØÆþ¤·¡¢IC¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¾è¼Ö¡¦¹ß¼Ö¤ÎºÝ¤Ë±Ø¤Î²þ»¥µ¡¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Ð¥¹¤«¤éÎó¼Ö¡¢¤Þ¤¿¤ÏÎó¼Ö¤«¤é¥Ð¥¹¤Ø¾è¤ê·Ñ¤°¾ì¹ç¤Ï²þ»¥µ¡¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤»¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ê·Ñ¤°¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤±¿µÙÎó¼Ö¤Î»þ¹ï¤äÂå¹Ô¥Ð¥¹¤Î¤Î¤ê¤Ð°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¡ÖJRÀ¾ÆüËÜ±¿¹Ô¾ðÊó¡×¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£