¡Ú¼ÒÀâ¡Û¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¡ÆÉ½ñ¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤¯¤·¤è¤¦
¡¡¤¤ç¤¦¤ÏÀ®¿Í¤ÎÆü¡£ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤¹¤ë18ºÐ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿µÇ°¤Î½¸¤¤¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£ÀáÌÜ¤ÎÆü¤ò°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤¿¤¤¡£
¡¡¿·À®¿Í¤Ï2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î109Ëü¿Í¤Ç¡¢Åý·×¤¬¤¢¤ë1968Ç¯°Ê¹ß¡¢24Ç¯¤Ë¼¡¤®2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡07Ç¯¤ÏÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤¬iPhone¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿Ç¯¤À¡£ÍâÇ¯¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÏÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¤·¡¢¿·À®¿Í¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ëº¢¤Ë¤Ï1¿Í1Âæ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÏÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤äÆ°²è»ëÄ°¤ò´Þ¤àÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢¹ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»À¸¤Î¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑ»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤Ç6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆÉ½ñÎÌ¤Î¸º¾¯¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò°·¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤ÈËÜ¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤ÏÃ»¤¯¡¢¹â¹»À¸¤Î7³ä¶á¤¯¤¬ÆÉ½ñ»þ´Ö1Æü0Ê¬¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤È¼ã¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅÄÌ¼ã¼Ô¸¦µæÉô¤¬24Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í1¡Á3Ç¯ÌÜ¤Ç¡ÖSNS¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤¬ÅÙ¡¹¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï6³äÄøÅÙ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡²èÁü¤äÃ»Ê¸¤¬È¯¿®¤µ¤ì¤ëSNS¤¬Êª¿´¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¿È¶á¤Ë¤¢¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ä·ÐºÑÎÏ¤òÂ¾¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¤À¡£¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¿ô¤ò²ÁÃÍ¤Î´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Ä´ºº¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃæÅçÌïÉ±¡Ê¤ß¤Ò¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµ°Õ¼±¤Ë¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Þ¤À³ÎÎ©¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¾¯¤·¤º¤Äºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò¶µ°é¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¾ðÊó¤Î±²¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¤â¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë½¬´·¤ò´«¤á¤¿¤¤¡£
¡¡¹¥¤ß¤Î¾ðÊó¤¬Í¥ÀèÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä½ñÅ¹¤Ç½ñÃª¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¹Í¤¨¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤½Ð¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¦¤Á¤Ë»×¹Í¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿´¤ÎÆâ¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¹¥Þ¥Û¤Î¸úÍÑ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ÏÂçÀÚ¤À¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ëö´ü¤¬¤ó¤Î³ØÀ¸¤¬ºòÇ¯½©¡¢¼ã¼Ô¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¸¦µæ´ð¶â¤Ê¤É¤Ø¤Î´óÉÕ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤¢¤Õ¤ì¤ëµ¶¾ðÊó¤ä±¢ËÅÏÀ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¾ðÊó¤òÆÉ¤ß²ò¤¯ÎÏ¤¬¤è¤êÉ¬Í×¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤ÎËÜ¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£