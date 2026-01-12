¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÌ¤Íè¤ËÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¡¡¸©Æâ¼«¼£ÂÎ¤Ç20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¡¡ÆüÅÄ¡¢¶ê¼î¤Ç¤âÀáÌÜ¤Ë·è°Õ¿·¤¿
¡¡12Æü¤Î¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç11Æü¡¢20ºÐ¤ò½Ë¤¦¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£ÃåÊª¤ä¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¾Ð´é¤Ç½¸¤Þ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÅÄ»Ô¤Î¡Ö20ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ï¡¢Æ±»Ô»°ËÜ¾¾¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢ÆüÅÄ¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Ìó590¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡ÖÍ¦±ýé²¿Ê¡Ê¤æ¤¦¤ª¤¦¤é¤¤¤·¤ó¡Ë¡×¤Ï7¿Í¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷¤Ë¤è¤ëÂ¤¸ì¤Ç¡¢¶²¤ì¤ºÁ°¤Ë¿Ê¤à¶¯¤¤°Õ»Ö¤È20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¡Öé²¡Ê¤Ä¤Ü¤ß¡Ë¡×¤ËÎã¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ëÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÌºÌîÈþÃÒ»Ò»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¼«Í³¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼°¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£·è°ÕÈ¯É½¤Ç¤Ï¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹Âç³ØÀ¸¤Î³á¸¶ßê´õ¡Ê¤³¤¦¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ê¼îÄ®¤âÆ±Ä®´ä¼¼¤Î¤¯¤¹¤Þ¤Á¥á¥ë¥µ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç¼°Åµ¤ò³«¤¡¢102¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½ÉÍøÀ¯ÏÂÄ®Ä¹¤Ï¼°¼¤Ç¡Ö¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ÅÎ¤¶ê¼îÄ®¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÉÍøÎÍÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¿Ê¤àÎÏ¤ò°é¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Î²¸»Õ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¾²ÇÈ¾»Íº¡¢µÆÃÏ½ÓºÈ¡Ë
