¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ö³Ú¤·¤¤Êë¤é¤·¡×´ê¤¤¡¡°ÂÃæÃÏ¶è¤Çµ´²Ð¤¿¤¡¡Åç¸¶»Ô
¡¡1990Ç¯¤«¤é¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸³ÙÊ®²ÐºÒ³²¤Ç²ÐºÕÎ®¤äÅÚÀÐÎ®¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô°ÂÃæ¡Ê¤¢¤ó¤Ê¤«¡ËÃÏ¶è¤Ç11Æü¡¢µ´²Ð¤¿¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½»Ì±Ìó200¿Í¤¬¤ï¤ì¤óÀî²ÏÀîÉß¤Ë½¸¤¤¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò±ê¤Ë´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ´²Ð¤¿¤¤Ï¡¢¤«¤µ¾å¤²»ö¶È¤Ë¤è¤êÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿°ÂÃæÃÏ¶è¡ÊÌó2900À¤ÂÓ¡Ë¤Îå«¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°ÂÃæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤ÈÃÏ¶èÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢ÃÝ¤ÇÁÈ¤ó¤À¹â¤µ7¡¢8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ä¤°¤é¤Ë¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤é¤¬²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢Àã²½¾Ñ¤ÎÊ¿À®¿·»³¡ÊÉá¸³Ù¤ÎÍÏ´ä¥É¡¼¥à¡Ë¤òÇØ·Ê¤ËÀª¤¤¤è¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³¥¤ÎÍ¾Ç®¤ÇÌß¤ò¾Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤Î°¤ÆîÃ£Ìé²ñÄ¹¡Ê87¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤óÀî¼þÊÕ¤òÀ°È÷¤·¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë°ÂÃæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÂçÁ¥,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
ºë¶Ì,
¾²ÃÈË¼,
¥À¥¤¥¹