¡¡1990Ç¯¤«¤é¤Î±ÀÀç¡¦Éá¸­³ÙÊ®²ÐºÒ³²¤Ç²ÐºÕÎ®¤äÅÚÀÐÎ®¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Ä¹ºê¸©Åç¸¶»Ô°ÂÃæ¡Ê¤¢¤ó¤Ê¤«¡ËÃÏ¶è¤Ç11Æü¡¢µ´²Ð¤¿¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½»Ì±Ìó200¿Í¤¬¤ï¤ì¤óÀî²ÏÀîÉß¤Ë½¸¤¤¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò±ê¤Ë´ê¤Ã¤¿¡£

¡¡µ´²Ð¤¿¤­¤Ï¡¢¤«¤µ¾å¤²»ö¶È¤Ë¤è¤êÉü¶½¤ò¿ë¤²¤¿°ÂÃæÃÏ¶è¡ÊÌó2900À¤ÂÓ¡Ë¤Îå«¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢°ÂÃæ¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤ÈÃÏ¶èÀÄ¾¯Ç¯·òÁ´°éÀ®¶¨µÄ²ñ¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸áÁ°9»þ²á¤®¡¢ÃÝ¤ÇÁÈ¤ó¤À¹â¤µ7¡¢8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤ä¤°¤é¤Ë¸á¡Ê¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤é¤¬²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¤È¡¢Àã²½¾Ñ¤ÎÊ¿À®¿·»³¡ÊÉá¸­³Ù¤ÎÍÏ´ä¥É¡¼¥à¡Ë¤òÇØ·Ê¤ËÀª¤¤¤è¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³¥¤ÎÍ¾Ç®¤ÇÌß¤ò¾Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤À¡£

¡¡¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¤Î°¤ÆîÃ£Ìé²ñÄ¹¡Ê87¡Ë¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤óÀî¼þÊÕ¤òÀ°È÷¤·¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤»¤ë°ÂÃæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë