¡Îº´²ì¸©¡Ï´ë¶È¤ÇÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¡¡ÅÅµ¤»É·ã¡Ä¡ÖÆâÂ¡¤Ò¤Í¤é¤ì¤ëÄË¤ß¡×¡¡º´²ì»Ô¤Î¥·¥°¥Þ¡ÖÍý²ò¿¼¤áÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡×
¡¡Ëè·î¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Î¤Ä¤é¤µ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡Ý¡£ÅÅµ¤¹©»ö¶È¡Ö¥·¥°¥Þ¡×¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¤ËÀ¸ÍýÄËÂÎ¸³¸¦½¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤á¤è¤¦¤È¸©¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¤Î°ì´Ä¡£ÃË½÷20¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬µ¿»÷ÂÎ¸³¤·¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ì¤ê¤Ë¤¯¤¤ÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£¡Ê¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë
¡¡¡Ö¤¦¤ª¤©¡¢·ë¹½ÄË¤¤¡×¡ÖÁ´Á³½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡£ÆâÂ¡¤ò¤®¤å¤Ã¤È¤Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤¬´é¤ò¤æ¤¬¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÎ¸³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÅÎ®¤Ç¶ÚÆù¤ò»É·ã¤¹¤ëµ¡´ï¤Ç¡¢2Ëç¤ÎÅÅ¶Ë¤ò²¼Ê¢Éô¤ËÅ½¤ë¡£ÅÅµ¤»É·ã¤Ï2ÃÊ³¬¡£¿ôÊ¬´Ö¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¾®»®¤Ë¤¢¤ë20Î³ÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÆ¦¤òÈ¤¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»®¤Ë°Ü¤¹ºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½¸ÃæÎÏ¤¬É¬Í×¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»Å»öÃæ¤Î¤Ä¤é¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¦½¤¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢µ¼Ô¤âÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë1¤ÏÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É½¾ð¤ÏÊø¤µ¤ºÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ºî¶È¤âÆñ¤Ê¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë2¤Ï»É·ã¤¬¤°¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÆßÄË¤Ë»×¤ï¤ºÁ°¤«¤¬¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î²¼Ê¢ÉôÄË¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤È´À¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬Ëè·îÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Çºî¶È¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë¸¦½¤¤ò³«¤¤¤¿¥·¥°¥Þ¤Ï¼Ò°÷39¿Í¤Ç¡¢¤¦¤Á½÷À¤Ï6¿Í¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±Ä¶È¤ä¹©»ö´ØÏ¢¤ÎÉô½ð¤Î20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£µ¡´ï¤òÁõÃå¤·¤¿¼Ò°÷¤¬¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¼¡¡¹¤ËÆþ¼¼¤¹¤ë¡£ÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡ÖÄË¤¤¡×¤È¶«¤Ó¡¢ºî¶È¤Î¼ê¤¬»ß¤Þ¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀµÄ¾Ê¿µ¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£½÷À¼Ò°÷¤âÆ±ÍÍ¤Ë»²²Ã¤·¡¢Â¾¤Î½÷À¤ÎÄË¤ß¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸À¤ÇÀ¸ÍýÄË¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÄøÅÙ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£²¼Ê¢ÉôÄË¤Ë²Ã¤¨¡¢¹øÄË¡¢Æ¬ÄË¡¢Ç®¤Ã¤Ý¤µ¤ËÅÇ¤µ¤¡£Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤ÆÉáÃÊÄÌ¤ê¿¶¤ëÉñ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£Æü¿ô¤Ë¤â¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Ç¤â´°Á´¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È²½¿ä¿Ê»ö¶ÈÉô¤ÎÄÚ¾å¹ÒÂç¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Ï¡ÖÄË¤ß¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¡£½÷À¤Ï¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡¢±Ä¶ÈÉô¤ÎÃÓ¾åÉÒ¾¼¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ÎÄË¤ß¤¬Â³¤¯¤È¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡£²þ¤á¤ÆÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÃåÌÜ¤·¡¢´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥à¥±¥¢SAGA»ö¶È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥°¥Þ¤ò´Þ¤à6¼Ò¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼´ë¶È¤ËÁª½Ð¡£À¸ÍýÄËÂÎ¸³¤Î¤Û¤«ÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸¦½¤¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥°¥Þ¤Î¾¾ËÜ¹°Ç·¼èÄùÌò¤Ï¡Ö¶áÇ¯½÷À¤ÎºÎÍÑ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÇÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£