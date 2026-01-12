ÃÞ»ç½÷³Ø±à¹â¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬²÷Áö¡¢¶è´Ö4°Ì¡¡Ê¡²¬20°Ì¡¢5Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÆþ¾Þ¤ÏÆ¨¤¹¡¡¡ÚÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¡Û
¡¡Ê¡²¬¤Ï20°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢5Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢7¶è¤Îº´¡¹ÌÚ¡ÊÃÞ»ç½÷³Ø±à¹â¡Ë¤¬¶è´Ö4°Ì¡¢12Ê¬50ÉÃ¤Î¹¥Áö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡24°Ì¤Ç¤¿¤¹¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢²¼¤ê¤¬Â³¤¯¥³¡¼¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ»°¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Öº£Æü¤Îµ¤¾Ý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÁÛÄê¤è¤êÎÉ¤¤Áö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶è´Ö4°Ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢1¶è¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¶è´Ö43°Ì¡£²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÎ×¤ó¤ÀÁ´¹ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹Áö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
