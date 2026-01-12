¡ÖÇ¯´ÖÌó464Ëü¥È¥ó¡×¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¡Ä¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡È³°¿©¤Ç¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¡É¤ò¸º¤é¤¹¹©É×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö³°¿©¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤Ù¤¤ê¡£¤â¤Ã¤È¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤½¤¦¡ª¡×¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£ ¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¿ä¿Ê¼¼¤ÎÌÚÇ·°æÊ¸¡Ê¤¤Î¤¤¡¦¤¢¤ä¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·»ý¤Áµ¢¤êÂ¥¿Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡1Ç¯¤Ç1¿Í¤¢¤¿¤ê3Ëü±ßÊ¬¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤¬È¯À¸
¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ï¡¢¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿©¤ÙÊª¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î2023Ç¯ÅÙ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ÎÌ¤ÏÇ¯´ÖÌó464Ëü¥È¥ó¡¢2000Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤¬À¤³¦¤Çµ²²î¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¡¹¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¿©ÎÁ»Ù±ç¤ÎÌó1.3ÇÜ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤Î¿©ÎÁ»Ù±çÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¿©¤ÙÊª¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ÊÂ»¼º¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÇ¯´ÖÌó4Ãû±ß¤Ç¡¢¹ñÌ±1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ç¯¤Ç¤ª¤è¤½3Ëü±ßÊ¬¤Î¿©ÉÊ¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡±ã²ñ»þ¤Ï¡Ö3010±¿Æ°¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2000Ç¯ÅÙÈæ¤Ç¿©ÉÊÀ½Â¤¶È¤ä³°¿©»º¶È¤Ê¤É»ö¶È¼ÔÍ³Íè¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò60¡ó¡¢²ÈÄí¤«¤é½Ð¤ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò50¡ó¤Þ¤Çºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ï»ö¶È¼Ô¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤Î³°¿©»º¶È¤¬Ìó3³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾Ê¬¶á¤¯¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¡×¤Ç¤¹¡£
ÌÚÇ·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³°¿©¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ªÅ¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤ÎÌ¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢ÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ø¿©¤Ù¤¤ê¡Ù¤Î¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹Î®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ï¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤ªÎÁÍý¤ÎÎÌ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤ªÅ¹¤â½ù¡¹¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤â¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£Â¼¾å¤â¡ÖºÇ¶á¤À¤È¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¤Ç¤Ï¥·¥ã¥ê¤ÎÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Î¤È¤¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤ò°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤À¤±¼è¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÁ©Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢±ã²ñ»þ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö3010¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤ë¤¤¤Á¤Þ¤ë¡Ë±¿Æ°¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌÚÇ·°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ã²ñ¤Ç¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¡È´¥ÇÕ¸å¤Î30Ê¬´Ö¡É¤È¡È¤ª³«¤Á°¤Î10Ê¬´Ö¡É¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÊ¤ÇÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯²ñ¥·¡¼¥º¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´´»ö¤µ¤ó¤Ï¤¼¤Ò3010±¿Æ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»ý¤Áµ¢¤ê¸å¤Î¿©ÉÊ´ÉÍý¤Ï¡È¼«¸ÊÀÕÇ¤¡É
Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢³°¿©¤Î¤È¤¤Ï¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÎÌ¤À¤±ÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤È¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤â¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹ÂçÀÚ¤Ê¼êÃÊ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÌÚÇ·°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿©¤Ù»Ä¤·»ý¤Áµ¢¤êÂ¥¿Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÅ¹Â¦¤¬»ý¤Áµ¢¤ê¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÅÀ¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤È¤ªµÒ¤µ¤óÁÐÊý¤¬Ë¡Î§ÌÌ¡¦±ÒÀ¸ÌÌ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡È¿©¤Ù¤¤ë¤³¤È¡É¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤¬Ãí°Õ»ö¹à¤òÀâÌÀ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹Â¦¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãí°ÕÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Á¥é¥·¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÃí°Õ´µ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿¿©ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò´ð½à¤Ë¤ªÅ¹Â¦¤¬È½ÃÇ¤·¡¢À¶·é¤ÊÍÆ´ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÂ¦¤â¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¸å¤Î¿©ÉÊ´ÉÍý¤ÎÀÕÇ¤¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤ªµÒ¤µ¤óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¤ªÅ¹¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ë¤³¤È¤¬¿©ÃæÆÇ¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç»ý¤Áµ¢¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¿©»þ¤Î¿©¤Ù»Ä¤·¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°¦¾Î¡ÖmottECO¡Ê¥â¥Ã¥Æ¥³¡Ë¡×¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ä¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÚÇ·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³°¿©»þ¤Ë¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤ÎÎÌ¤òÁª¤Ù¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¡ØmottECO¡Ù¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤òÌÜ°õ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤ªÅ¹¤ò°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÅ¹Áª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯12·î¤«¤éÎáÏÂ8Ç¯1·î¤Þ¤Ç¡¢³°¿©»þ¤Î¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤Ù¤¤ê¡ÙÁ´¹ñ¶¦Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¿©¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ÎÎÌ¤òÁª¤Ù¤ë¤ªÅ¹¤ä¿©ÉÊ¥í¥¹¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Ö¤ó¤À¤±ÃíÊ¸¤·¡¢¿©¤ÙÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡Ö³°¿©»þ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Îºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Â¼¾å¤Ï¡È¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤Ù¤¤ê¡ª¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¡¢¡ÖÂç»ö¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿ù±º¤Ï¡È¿©¤Ù¤¤ê¤¬ÂçÁ°Äó¡ª ¿©¤Ù»Ä¤·¤ò»ý¤Áµ¢¤ë¤È¤¤Ï¡ÖmottECO¡×¡É¤ÈÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¡Ö³°¿©»þ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë³°¿©»þ¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤Ù¤¤ê¡×Á´¹ñ¶¦Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Ú¡¼¥¸ https://www.no-foodloss.caa.go.jp/eating-all-campaign2025¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
