¡Úµð¿Í¡Û¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦µå¤ò¼«Ê¬¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¥É¥é£²¡¦ÅÄÏÂÎ÷¤¬³«Ëë£±·³¤Ø¡Ö°ìÎ®¡×¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é»É·ã
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÁáÂç¡á¤¬£±£±Æü¡¢¡Ö°ìÎ®¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬Ãæ¤ËÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Èµï¹ç¤ï¤»¡¢½é¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë»Ñ¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤¿¡£¡Ö·Ú¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤âµå¤Î¿¤Ó¡¢Àª¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¦µå¤ò¼«Ê¬¤âÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ºÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ã¥¯Ãæ¡¢ÎÙ¤ò¸«¤ë¤È£×£Â£ÃÂåÉ½¤Ë£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤¬Åê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬¡×¤È¿´¤¬Í¯¤Î©¤Ã¤¿¡£Æ±»þ´ÖÂÓ¤Ïºòµ¨£±£±¾¡¤Î»³ºê¤é¤â´À¤òÎ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤Îº¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¤Ë¶á¤¤¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤òÉð´ï¤È¤·¡¢Æ±¤¸ÊÑÂ§±¦ÏÓ¤ÎÂçÀª¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄÏÂ¡£¸«¤Æ³Ø¤ó¤Àµ¤¤Å¤¤ò³«Ëë£±·³Æþ¤ê¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊËÙÆâ¡¡·¼ÂÀ¡Ë