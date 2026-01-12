¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡×LDHÆâ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥à¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡Ä¡ª¡©
LDH½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¡ÊOne Way Road¡Ë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù¤Ï¡¢LDH»Ë¾å½é¤Î¥á¥ó¥Ðー7¿ÍÁ´°÷¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥Üー¥«¥ë¡¢¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥°¥ëー¥×BALLISTIK BOYZÌ©Ãå¤ÎÂè4ÏÃ¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢º½ÅÄ¾¹¨¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¡¢Èà¤¬ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢º½ÅÄ¤¬¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥¸¥à¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤¬¤éº½ÅÄ¤Ï¸ì¤ë¡£¡Ö±Ê±ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È¼«Ê¬Ëá¤¡É¡£¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¸Â³¦¤ò¤º¤Ã¤ÈÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÃ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¤¿¤á¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÇÃ¦¤¤¤Ç¸«¤»¤ëÆùÂÎÈþ¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖµÒÀÊ¤«¤é´¶¤¸¤ë¥¨¥Ê¥¸ー¤È¤«¥Ñ¥ïー¤ÏÆÃÊÌ¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¥Ä¤¤¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤ë¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¼ÒÆâ¤Ë¥¸¥à¤òÍ¤¹¤ëLDH¡£¤½¤³¤ÇEXILE AKIRA¤È½Ð²ñ¤¤¡¢³¤³°¸ø±é¤Ç¤Î±é½Ð¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¡Ö¥¸¥àÆó¥±ー¥·¥ç¥ó¡£¹Ô¤±¤ÐÃ¯¤«¤·¤é¤¤¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿»þ¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¤¢¤¨¤Æ¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÁ´ÂÎ¤Î»Îµ¤¤ò¹â¤á¤ë¡£¶¥Áè¤·¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢»É·ã¤·¹ç¤¦¡£¤½¤Î½Û´Ä¤¬¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤µ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¡×¤Ï¸Ä¿Í¤òÃÃ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Áー¥à¤½¤Î¤â¤Î¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¡×¡£µ×¡¹¤ËË¬¤ì¤¿¸ÅÃå²°¤Ç¡Ö10Âå¸åÈ¾¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¤ÇÉâ¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢Á´Éô¿¿»÷¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÀäÂÐ¼õ¤±¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÈ±·¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤À¤ï¤ê»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº½ÅÄ¤Ï¤¤¤¦¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼¡¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¥Ïー¥µ¥ë¸½¾ì¡£BALLISTIK BOYZ¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¸«¤»¤ëÇúÈ¯Åª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð´ÑµÒ¤ÎÇ®ÎÌ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤É¤Î½Ö´Ö¤Ç¿´¤òÍÉ¤é¤»¤ë¤«¤ò7 ¿Í¤Ï¿ô½½²ó¤â¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤·¡¢½¤Àµ¤·¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤³¤½¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤¦1¤Ä¤Î¡Ö¼«Ê¬Ëá¤¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÉðÆ»´Û¤ÇÂè1¾Ï¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢2025Ç¯¤«¤éÂè2¾Ï¤Ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤ÆºÆ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ØIMPACT¡Ù¤ò·Ç¤²¤Æ½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡¢¥¢¥êー¥Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¡È¥é¥¤¥Ö¤¬¶¯¤ß¡É¤È¸À¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Ä¥¢ー¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ä©Àï¤ò½Å¤Í¡¢Ëá¤¤òÂ³¤±¤Æ¡¢BALLISTIK BOYZ¤ÏÂè2¾Ï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¡¢¡ØIMPACT¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤ËÌ¤Íè¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Èà¤é¤ÎËá¤«¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤É¤ó¤Ê¾×·â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«――¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¿¼Ìë1»þ52Ê¬ÊüÁ÷¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®¡£