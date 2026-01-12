Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤¿Éã¢ªÇ¾¤Î¾ã³²¤Ç¡Ö°ÕÃÏ°¤ÊÊÌ¿Í¡×¤Ë¡Ä¡©¤»¤óÌÑ¤Î»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¸ÀÆ°¤è¤ê¤â¡ÖÌ¼¤Î¿´¤ò¤¨¤°¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤ËÎÞ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
±¦¼ªÆñÄ°¤ä»ÒµÜÆâËì¾É¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó(kkc_ayn)¡£ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤Î¼«Âð²ð¸î¤È´Ç¼è¤ê¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø20Âå¡¢¿Æ¤ò´Ç¼è¤ë¡£¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2023Ç¯¤Ë½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ØÉã¤¬Á´Íç¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢Êì¤ò´Ç¼è¤Ã¤ÆÌó2Ç¯¸å¡¢º£ÅÙ¤ÏÉã¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Êª¸ì¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Î¥ê¥¹¥¯ÀâÌÀ¤«¤é¼ê½ÑÅöÆü¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÉã¤¬»à¤Ì²ÄÇ½À¡×¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤¿½Ö´Ö
¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤Ï°å»Õ¤«¤é¡¢ÉÂµ¤¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£ËÜÍè¤Ï¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¤¤¼ê½Ñ¤À¤¬¡¢Éã¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ñ¼°¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°å»Õ¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¡¢±äÌ¿Á¼ÃÖ¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¡ØÉã¤¬»à¤Ì²ÄÇ½À¡Ù¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¼ê½ÑÁ°¤ÎÌÌ²ñ¤Ç¤â¡¢Éã¤Î°Õ¼±¤Ïº®Âù¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¯¸À¤Ï»ÙÎ¥ÌÇÎö¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ËÉÔËþ¤½¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»ä¤Ê¤ê¤ËÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤À¤±Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃ»¥Ñ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤ï¤¶¤ÈÊ¹¤¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯È¯²»¤·¤Æ»ä¤ò»î¤¹¤è¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤â¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×
Ç¾¤Î°Õ¼±¾ã³²¡Ê¤»¤óÌÑ¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢Éã¤¬¡Ö°ÕÃÏ°¤ÊÊÌ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö´°Á´¤Ë»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¤é¡Ø»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÄ¥¤ê¹ç¤¦¤È¿´¤¬·ã¤·¤¯¾ÃÌ×¤·¤Þ¤¹¡×
¢£°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Çµã¤¤¤¿Ìë
ÉÂ±¡¤Ç¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞ¤¤¤Çµ¢Âð¤·¤¿¼Â²È¤Ç°ì¿Í¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¤»¤óÌÑ¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤È¡¢¡Ö¶ìÏ«¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤Î´Ö¤Ç´¶¾ð¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¡£¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç²ñ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ´ü¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¡Ö¤â¤·É×¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡Ø¤ªµÁÉã¤µ¤ó¥à¥«¤Ä¤¯¤Ê¤¡¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢Èá¤·¤ß¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Íê¤ì¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î·èÃÇ¤È¸ÉÆÈ¡£¥¥¯¥Á¤µ¤ó¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¤¤¤È»à¡×¤Î¸½¼Â¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¤¤¤Ä¤«ÄÌ¤ëÆ»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥¯¥Á(kkc_ayn)
